Haberler

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar kasımda arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, Kasım 2023'te önceki aya göre yüzde 0,2 artış gösterdi. Avrupa İstatistik Ofisi'nin verilerine göre, yıllık bazda artış yüzde 2,3 oldu ve piyasa beklentilerini aştı.

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar geçen yılın kasım ayında, önceki aya göre yüzde 0,2 yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin 2025 kasım ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı.

Verilere göre, AB'de de Avro Bölgesi'nde de perakende satışlar kasımda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,3 artış gösterdi.

Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde perakende satışların aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 1,6 artacağı yönündeydi. Açıklanan verilerin beklentilerden yüksek gelmesi dikkati çekti.

Aylık bazda perakende satışlarda en fazla artış yüzde 5,8 ile Lüksemburg, yüzde 2,2 ile Portekiz ve yüzde 1,9 ile Danimarka'da oldu. En fazla düşüş ise yüzde 2,2 ile Hırvatistan, yüzde 1,6 ile Belçika ve yüzde 1,5 ile Slovakya'da ölçüldü.

Kasımda yıllık bazda perakende satışlar en fazla yüzde 8,5 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde, yüzde 6,5 ile Portekiz'de ve yüzde 6,2 ile Danimarka'da artarken, Romanya'da yüzde 4,6, Slovakya'da yüzde 2,8, Avusturya'da yüzde 2,2 ve Lüksemburg'da yüzde 0,1 geriledi.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
Halep'te YPG'li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı

Suriye yeniden karıştı! Otobüslere ateş açtılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Testi pozitif çıkan Aleyna Tilki'nin avukatından 'duman' savunması

Testi pozitif çıkan Aleyna Tilki'nin avukatından ilginç savunma
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili skandal yeni ifade: 'Doğruluk mu cesaret mi' oyunu sonrası ilişki iddiası

Akif'le ilgili yeni iddialar! Şişe çevirme oyunu rezillikle bitmiş
Çevredekilere saldıran şahsı, 9 polis güçlükle gözaltına aldı

Dünya bu adamı konuşuyor! 9 polis güçlükle etkisiz hale getirdi
Testi pozitif çıkan Aleyna Tilki'nin avukatından 'duman' savunması

Testi pozitif çıkan Aleyna Tilki'nin avukatından ilginç savunma
Fenerbahçe'den Sörloth için yeni hamle

Fenerbahçe'den Sörloth için yeni hamle
Dün geceye damga vuran kare

Dün geceye damga vuran kare