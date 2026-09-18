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Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi temmuzda sabit kaldı

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Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, temmuz ayında bir önceki aya göre değişmedi.

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, temmuz ayında bir önceki aya göre değişmedi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Avro Bölgesi'nin temmuz ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi temmuzda bir önceki aya kıyasla sabit kalırken geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 azaldı.

AB'de ise inşaat üretimi temmuzda aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 1,8 geriledi.

AB ülkeleri arasında temmuzda inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla düşüş yüzde 4,7 ile Macaristan'da, yüzde 3,8 ile Polonya ve İsveç'te, yüzde 2,2 ile Avusturya'da ölçüldü. En fazla artış ise yüzde 2,8 ile Belçika'da, yüzde 2,1 ile Çekya'da ve yüzde 1,9 ile Slovakya'da belirlendi.

İnşaat üretimi yıllık bazda Macaristan'da yüzde 12,2, İspanya'da yüzde 9,7 ve Fransa'da yüzde 5 gerilerken, Finlandiya'da yüzde 12,8, Slovenya'da yüzde 11,6 ve Bulgaristan'da yüzde 4,8 arttı.

Kaynak: AA
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