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Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi nisanda arttı

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Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi nisan ayında aylık bazda yüzde 0,6, yıllık bazda yüzde 0,9 artış gösterdi. AB genelinde ise artış oranları daha yüksek oldu.

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Avro Bölgesi'nin nisan ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,9 artış gösterdi.

AB'de ise inşaat üretimi nisanda aylık bazda yüzde 0,8, yıllık bazda yüzde 1,5 yükseldi.

AB ülkeleri arasında nisanda inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 10,3 ile Romanya'da, yüzde 6,9 ile Macaristan'da ve yüzde 3,6 ile Slovenya'da ölçüldü.

En fazla düşüş ise yüzde 6,7 ile Slovakya'da, yüzde 2,2 ile Hollanda'da, yüzde 1,6 ile Belçika'da belirlendi.

İnşaat üretimi yıllık bazda Slovenya'da yüzde 31,6, Romanya'da yüzde 23,8 ve Slovakya'da yüzde 14,5 artarken, Belçika'da yüzde 3,8, Hollanda'da yüzde 3,3 ve Fransa'da yüzde 2,9 geriledi.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker
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