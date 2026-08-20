Haberler

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi haziranda düştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,3 geriledi.

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,3 geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Avro Bölgesi'nin haziran ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,7 azaldı.

AB'de ise inşaat üretimi haziranda aylık bazda yüzde 1 gerilerken yıllık bazda yüzde 0,2 arttı.

AB ülkeleri arasında haziranda inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla düşüş yüzde 4,6 ile Slovakya'da, yüzde 3,9 ile Macaristan'da ve yüzde 2,9 ile Fransa'da ölçüldü. En fazla artış ise yüzde 4,9 ile Romanya'da, yüzde 2 ile İsveç'te ve yüzde 1 ile Hollanda'da belirlendi.

İnşaat üretimi yıllık bazda İspanya'da yüzde 8,5, Macaristan'da yüzde 5 ve Fransa'da yüzde 4,5 gerilerken Slovenya'da yüzde 22,9, Romanya'da yüzde 18,4 ve Finlandiya'da yüzde 12 artış gösterdi.

Kaynak: AA
Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı: Saldırılara son ver

Gerilim had safhada! Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devi Ferdi bombasını patlatıyor! Tur gelirse düğmeye basılacak

Süper Lig devi Ferdi bombasını patlatıyor
Yeni evli belediye personeli üvey oğlu tarafından öldürüldü! Geriye sadece bu görüntüler kaldı

Üvey oğlu sonu oldu! Geriye sadece bu görüntüler kaldı
Adana'da uyuşturucu denetiminde aranan terör örgütü üyesi yakalandı

GBT uygulaması yapan polis terör örgütü üyesini yakaladı
335 bin TL'ye otomobil geliyor! Üstelik şarj derdi de olmayacak

335 bin TL'ye otomobil geliyor! Üstelik şarj derdi de olmayacak
Savcı 'Meşru müdafaa' dedi! Polisin, şüpheliyi öldürdüğü anlar kamerada

Savcı "Meşru müdafaa" dedi! Polisin, şüpheliyi öldürdüğü anlar kamerada
Alparslan Kuytul'un çocuk sesine tahammülsüzlüğü! Cemaate bağırıp parmak salladığı anlar yeniden gündem oldu

Bu öfkenin sebebi çocuk sesleri! Cemaati azarlayıp parmak salladı
Duyanlar şaşıp kalıyor! Genç kız, o anları kayda alıp paylaştı

Duyanlar şaşıp kalıyor! Genç kız, o anları kayda alıp paylaştı