Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi aralıkta yükseldi

Güncelleme:
Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, geçen yılın aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 artış gösterdi. Ancak yıllık bazda düştü. Avrupa İstatistik Ofisi verilerine göre, AB'de inşaat üretimi de artış kaydetti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Avro Bölgesi'nin 2025'in aralık ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini yayımladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 artarken önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,9 düştü.

AB'de ise inşaat üretimi aralıkta aylık bazda yüzde 1,2 yükselirken yıllık bazda sabit kaldı.

AB ülkeleri arasında aralıkta inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 6,6 ile Macaristan'da, yüzde 5,1 ile Polonya'da ve yüzde 4 ile Slovakya'da ölçüldü. En fazla düşüş ise yüzde 9,2 ile Avusturya'da, yüzde 3,2 ile Slovenya'da ve yüzde 2,3 ile Bulgaristan'da belirlendi.

İnşaat üretimi yıllık bazda Slovakya'da yüzde 11,6, Slovenya'da yüzde 10,2 ve Finlandiya'da yüzde 6,6 artarken Avusturya'da yüzde 12,3, Belçika'da yüzde 4,3 ve İspanya'da yüzde 3,9 azaldı.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

