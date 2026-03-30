Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi martta düştü

Avro Bölgesi'nde Orta Doğu'daki gelişmelerin ekonomik büyümeyi zayıflatacağı beklentisiyle ekonomik güven endeksi martta aylık bazda 1,6 puan düşüşle 96,6 seviyesine geriledi.

Avro Bölgesi'nde Orta Doğu'daki gelişmelerin ekonomik büyümeyi zayıflatacağı beklentisiyle ekonomik güven endeksi martta aylık bazda 1,6 puan düşüşle 96,6 seviyesine geriledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, mart ayı iş ve tüketici anketi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, AB'de ekonomik güven endeksi martta aylık bazda 1,5 puan azalarak 96,7 puan oldu.

Avro Bölgesi'nde de endeks aynı dönemde 1,6 puan düşüşle 96,6 puana geriledi.

Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde endeksin 96,5 puan olması yönündeydi.

Endeksteki düşüşün büyük ölçüde tüketiciler, perakendeciler ve hizmet sektörü yöneticilerinde güven azalmasından kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Avro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi martta eksi 12,3'ten eksi 16,3'e indi. AB'de şubatta eksi 11,8 seviyesindeki endeks, martta eksi 15,2'ye geriledi.

Orta Doğu'daki gelişmelerin ve artan enerji maliyetlerinin ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyeceği beklentisinin, Avro Bölgesi'ndeki işletmelerin ve tüketicilerin gelecek beklentilerini daha karamsar hale getirdiği belirtildi.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker
