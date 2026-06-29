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Avro Bölgesi'nde ekonomiye güven haziranda yükseldi

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Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi haziranda aylık bazda 1,3 puan artarak 95 puana çıktı. Artış perakende ticaret, sanayi ve hizmet sektörleri ile tüketici güvenindeki yükselişten kaynaklandı.

Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi haziranda aylık bazda 1,3 puan artarak 95 puan seviyesine çıktı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, haziran ayı iş ve tüketici anketi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, AB'de ekonomik güven endeksi haziranda aylık bazda 1,3 puan yükselerek 95,1 puan oldu. Avro Bölgesi'nde de endeks aynı dönemde 1,3 puan artışla 95 puana ulaştı.

Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde endeksin 94,3 puan olması yönündeydi. Endeksteki artış perakende ticaret, sanayi ve hizmet sektörleri ile tüketiciler arasında güvenin yükselmesinden kaynaklandı.

Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ise haziranda eksi 19'dan eksi 17,7'ye çıktı. AB'de de nisanda eksi 18,2 seviyesindeki endeks, haziranda eksi 17 oldu.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker
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