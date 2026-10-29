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Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi ekimde 0,6 puan düşüşle 96,9 puana indi

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AB Komisyonu'nun ekim anketine göre ekonomik güven endeksi Avro Bölgesi'nde ve AB'de aylık 0,6 puan düşüşle 96,9 puana indi. Endeks üst üste ikinci ay azalırken tüketici güveni Avro Bölgesi'nde eksi 17,9'a, AB'de eksi 17,3'e geriledi.

Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi ekimde aylık bazda 0,6 puan düşüşle 96,9 puana indi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ekim ayı iş ve tüketici anketi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, AB'de ekonomik güven endeksi ekimde aylık bazda 0,6 puan gerileyerek 96,9 puan oldu.

Avro Bölgesi'nde de endeks aynı dönemde 0,6 puanlık düşüşle 96,9 puana indi.

Böylece ekonomik güven hem AB hem de Avro Bölgesi'nde üst üste ikinci ay azaldı.

Endeksteki düşüş, sanayi dışındaki bütün sektörlerde güvenin zayıflamasından kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi de Avro Bölgesi'nde eylüldeki eksi 16,8 seviyesinden eksi 17,9'a, AB'de eksi 16,1'den eksi 17,3'e geriledi.

Eylül ayına ilişkin ekonomik güven endeksi ise her iki bölge için 97,5 puan olarak revize edildi.

Kaynak: AA
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