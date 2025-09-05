Avro Bölgesi Ekonomisi İkinci Çeyrekte Yüzde 0,1 Büyüdü
Avro Bölgesi'nin ikinci çeyrekte Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYH) önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 artış gösterirken, yıllık bazda ise yüzde 1,5 yükseldi. Avrupa İstatistik Ofisi'nin verilerine göre, istihdam da artış gösterdi.
Avro Bölgesi'nin ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 büyüme gösterdi.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Avro Bölgesi'nin ikinci çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ve istihdam öncü verilerini güncelledi.
Verilere göre, Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ikinci çeyreğinde birinci çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 yükseldi. Avro Bölgesi'nde GSYH, yılın ikinci çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla da yüzde 1,5 arttı.
Piyasa beklentileri, Avro Bölgesi'nde GSYH'nin çeyreklik bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 1,4 artacağı yönündeydi.
AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ikinci çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 1,6 artış kaydetti.
GSYH, ikinci çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Almanya'da yüzde 0,3 ve İtalya'da yüzde 0,1 düşerken, Fransa'da yüzde 0,3, İspanya'da yüzde 0,7 arttı.
GSYH, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'da yüzde 0,2, İtalya'da yüzde 0,4, Fransa'da yüzde 0,8 ve İspanya'da yüzde 2,8 yükseldi.
İstihdam verileri
Avro Bölgesi'nde istihdam, ikinci çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 arttı.
AB'de ise istihdam, ikinci çeyrekte önceki çeyreğe göre yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 0,4 artış gösterdi.