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AVM'lere giriş ücretli mi oluyor? Yetkili isimden açıklama var

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Alışveriş merkezlerine girişte vatandaşlardan 1 TL alınacağı iddiası kamuoyunda infiale neden oldu. Haberler.com'a açıklamada bulunan AVM Yatırımcıları Derneği Başkanı Nuri Şapkacı, "Böyle bir çalışma yok, tamamen asparagas" ifadelerini kullandı.

Milyonlarca vatandaşın özellikle kış aylarında uğrak mekanlarından biri haline gelen alışveriş merkezleri için ortaya atılan iddia yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

"ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNİN GİDERLERİ KARŞILANACAK"

AVM'lere girişte kişi başına 1 TL'lik ödeme alınacağı öne sürülürken bu gelir sayesinde alışveriş merkezlerinin giderlerinin karşılanacağı ifade ediliyor.

AVM'lere giriş ücretli mi oluyor? Yetkili isimden açıklama varAVM Yatırımcıları Derneği Başkanı Nuri Şapkacı.

İDDİAYA YANIT GELDİ

Bazı basın yayın organlarında da yer alan haberlere yanıt ise AVM Yatırımcıları Derneği Başkanı Nuri Şapkacı'dan geldi. İddiayı sorduğumuz Şapkacı, "Böyle bir çalışma yok, tamamen asparagas" ifadesini kullandı.

AVM'lere giriş ücretli mi oluyor? Yetkili isimden açıklama var
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (18)

Haber YorumlarıAhmet Gündoğdu:

Devlet iyice sıyırmış...söylenecek söz yok.

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Haber Yorumlarıbirol atess:

1 ne aga 60 tl yapin kiralara gerek kalmaz belki esnaf indirime gider

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Haber YorumlarıBükücü:

Yapın kardeşim yapın bir tek kulağımızın arkası kaldı zaten onu da yapın !

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Haber YorumlarıAlparslan Aydoğan:

AVM 1 t nin mi peşnde a q bin bin harcıcan haberler com cıvıtma

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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

AVM giriş ücreti en az 10 TL olması gerekir. Zaten dışarda tuvalet ücretleri 5 TL' den başlıyor. Bazı AVM' lerde tuvaletler bile ücretsiz.

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Haber Yorumlarımurat akyol :

gitmem 1 lira da bende kalır artık.

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Haber YorumlarıNediyonDegisik:

1 tl direk alamazlar ama dolayli olarak alabilirler bu da tepkilere neden olmaz. Kolenin ismini isci olarak koyamak gibi

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Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Evet AVM leri de camileri de , sinagogları ve okul girişleri de paralı olsun , en azından hademelerin parasını çıkarmış oluruz (!) Okullara hademe vermiyorlardı ya .

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Haber Yorumlarıyakici halil:

Cok iyi olur Veya girls degilde cikis parali olabilir. Yani zevzikligine veya abazaligina gezen bos bos gezen cok . Bisey almadiysa bosa geldiyse odesin. Zamanla bu bos gezmeler unutulur ve geri normal duzene gecilir

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Haber YorumlarıHalkçı:

Kim düşündü lan bunu :D Söylenti çıktıysa hazırlıyorlar . Şeytanın aklına gelmez

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