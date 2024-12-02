AVM'lere giriş ücretli mi oluyor? Yetkili isimden açıklama var

Milyonlarca vatandaşın özellikle kış aylarında uğrak mekanlarından biri haline gelen alışveriş merkezleri için ortaya atılan iddia yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

"ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNİN GİDERLERİ KARŞILANACAK"

AVM'lere girişte kişi başına 1 TL'lik ödeme alınacağı öne sürülürken bu gelir sayesinde alışveriş merkezlerinin giderlerinin karşılanacağı ifade ediliyor.

AVM Yatırımcıları Derneği Başkanı Nuri Şapkacı.

İDDİAYA YANIT GELDİ

Bazı basın yayın organlarında da yer alan haberlere yanıt ise AVM Yatırımcıları Derneği Başkanı Nuri Şapkacı'dan geldi. İddiayı sorduğumuz Şapkacı, "Böyle bir çalışma yok, tamamen asparagas" ifadesini kullandı.