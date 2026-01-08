ABD'de Avelo Airlines, ABD yönetimi için yaptığı göçmen sınır dışı uçuşlarını durduracak

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Houston kenti merkezli hava yolu şirketi Avelo Airlines, İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) için sürdürdüğü göçmen sınır dışı uçuşlarını durduracağını bildirdi.

Washington Post (WP) gazetesinin haberine göre, DHS için gözaltına alınan göçmenlerin sınır dışı uçuşlarını yürüten Avelo Airlines'tan açıklama yapıldı.

Avelo Airlines Sözcüsü Courtney Goff, şirketin ticari uçuşlara odaklanacağını ve Arizona'daki "Mesa Gateway" havalimanındaki üssünün 27 Ocak'ta kapatılacağını bildirdi.

Sınır dışı uçuşlarının tam olarak ne zaman durdurulacağına ilişkin detay paylaşmayan Goff, "(Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza uçuşları) Kısa vadeli fayda sağladı ancak nihayetinde operasyonel karmaşıklığı ve maliyetlerini aşacak kadar tutarlı ve öngörülebilir bir gelir sağlamadı." dedi.

Söz konusu kararın, şirkete yönelik aylardır süren yoğun eleştirilerin ardından gelmesi dikkati çekti.

Avelo geçen sene gözaltına alınan göçmenleri taşımaya başlamıştı

Avelo Nisan 2025'te yapılan anlaşma kapsamında, gözaltına alınan göçmenleri, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) Dairesinin hava operasyonları için stratejik bir bölge olan Mesa'dan taşımaya başlamıştı.

Şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Andrew Levy, söz konusu anlaşmanın "finansal gerekçeler" nedeniyle yapıldığını savunmuş, "Bunun hassas ve karmaşık bir konu olduğunun farkındayız." ifadesini kullanmıştı.

Anlaşmanın ardından şirket, çok sayıda yolcu, sendika, siyasetçi ve aktivistin protestosuyla karşı karşıya kalmıştı.