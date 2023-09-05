Av sezonu başladı, fiyatlar 5 kat azaldı

Ülke genelinde Marmara, Ege ve Karadeniz'de balık avı yasağının kalkmasıyla ilk balıklar tezgahtaki yerlerini aldı. Yasağın kalkmasıyla fiyatlar da geriledi.

Yurt genelinde Nisan ayında başlayarak, Eylül ayına kadar süren balık avı yasağının 1 Eylül itibariyle kaldırılmasının ardından tezgahlara gelen balıklar ucuzladı. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kurulan semt pazarında satışı yapılan balıklara ilgi yoğun oldu. Balıkçı Ali Akkurt, alıkların erişkinliğe ulaşmadan tutulmaması gerektiğine dikkat çekerek; "İstavritler çok küçük olduğu için tezgahımıza getirmedik. Küçük balıklar tutulmazsa iyi olur. Sardalya var, uskumru var. Fiyatlar şuan normal. Bir hafta evvel sardalyanın kilosu 300 liraydı. Şimdi 100 lira yani. Uskumru balığı 500 liraydı, şimdi 100 lira. Fiyatlar böyle kalır" dedi.

Tezgahtan alışveriş yapan Fahri Bey ise, "Sezonun açılmasından mutluyuz ama çeşitlerin çoğalması daha da iyi olur. Şu an çeşitler pek bol değil, kısıtlı. Çeşitler çoğalırsa, fiyatlar gayet makul. İnşallah önümüzdeki günlerde çeşitler çoğalır. İstavrit ve hamsinin boyutlar çok küçük. Bunun Sahil Güvenlik tarafından özellikle denetlenmesi ve küçük balıkları tutanlara büyük yaptırımlar uygulanması gerekmekte. Eğer bu yapılmazsa önümüzdeki yıllarda balık yiyemeyiz" dedi. - TEKİRDAĞ