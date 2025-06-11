Automechanika Istanbul 2025, Truck1 ile Medya Ortaklığı Kurdu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Otomotiv satış sonrası endüstrisinin önemli etkinliklerinden biri olan Automechanika Istanbul 2025, dijital pazar yeri Truck1 ile medya ortaklığı anlaşması yaptı. Etkinlik 12-15 Haziran 2025 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek ve 1.500 katılımcı bekleniyor.

Otomotiv satış sonrası endüstrisinin önemli etkinliklerinden olan Automechanika Istanbul 2025, dijital pazar yeri Truck1 ile medya ortaklığı kurdu.

Otomotiv satış sonrası endüstrisinin önemli etkinliklerinden olan Automechanika Istanbul, 12-15 Haziran 2025 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşecek. Dijital pazar yeri Truck1 ile medya ortaklığı kuran Automechanika Istanbul'a 1.500 katılımcı bekleniyor. Katılımcılar; yedek parçalar, bileşenler, aksesuarlar, elektronik sistemler, bağlantı çözümleri ve otonom sürüş teknolojilerine kadar binlerce ürünü sergileyecek. Etkinlik programı, hedefe yönelik seminerler, atölye çalışmaları ve B2B ağ oluşturma etkinlikleriyle devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez, değişimiyle dikkat çekti

Osman Ağa'nın kızı Dilek tatil pozlarıyla gündemde
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Tunç, bilirkişi raporunda Ferdi Zeyrek'i ölüme götüren olayda 6 kusuru tek tek sıraladı

Bakan Tunç Zeyrek'i ölüme götüren olayda 6 kusuru tek tek sıraladı
Ferdi Zeyrek'in cenazesini Özgür Özel defnetti

Kardeşe, dosta son veda!
Madleen gemisine saldırı sonrası Yasemin Acar'ın sözleri gündem oldu

İsrail saldırısı sonrası bu görüntü yeniden gündem oldu
Rusya, Karabağ'ı resmen Azerbaycan toprağı olarak tanıdı

Rusya resmen ilan etti! O bölge Azerbaycan toprağı olarak tanındı
Oyuncu Ceren Bıyıklı gece yarısı ortalığı birbirine kattı!

Oyuncu Ceren Bıyıklı gece yarısı Şişli sokaklarını karıştırdı
Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı

Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı
Yaprakları maydanoza benzeyen baldıran otu tadına bakanı zehirliyor

Tadına bakanı ölüme götürüyor! Sakın ağzınıza sürmeyin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.