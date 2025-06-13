Auto Kale Oto Ekspertiz İkinci El Araç Pazarında Büyüme Gösteriyor

Auto Kale Oto Ekspertiz'in merkezden yönetilen, teknoloji tabanlı ve yatırımcı dostu modelleri dikkati çekiyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de ikinci el araç piyasası büyümeye devam ederken, oto ekspertiz sektörü de dönüşüm sürecine girdi.

Özellikle son dönemde merkezden yönetilen, teknoloji tabanlı ve yatırımcı dostu modeller dikkati çekiyor. Bu dönüşümün önemli örneklerinden biri ise Adana merkezli Auto Kale Oto Ekspertiz'in Türkiye genelindeki büyüme stratejisi oldu.

Türkiye'de ikinci el otomobil satışları 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 12 artarken, oto ekspertiz hizmetlerine olan talep de paralel şekilde yükselişe geçti.

Özellikle son kullanıcıların araç alım kararlarını vermeden önce bağımsız bir ekspertiz raporu talep etmesi, sektörün hızlı kurumsallaşmasını beraberinde getiriyor.

Sektördeki bu gelişmeler, sadece araç sahipleri değil, yatırımcılar açısından da yeni fırsatlar doğuruyor. Geleneksel ekspertiz anlayışının yerini merkezi yazılım sistemleriyle çalışan, kalite kontrolü merkezden sağlanan ve dijital süreçlerle desteklenen yapılar alıyor.

Yeni nesil ekspertiz modelinin öne çıkan temsilcilerinden biri de Adana merkezli Auto Kale Oto Ekspertiz oldu. Türkiye genelinde birçok şehirde bayilik sistemiyle faaliyet gösteren Auto Kale Oto Ekspertiz, özellikle Anadolu illerinde büyümeye odaklandı.

Yatırımcılar için cazip kılan bir diğer unsur ise düşük işletme giderleri ve sistematik müşteri akışı. Markanın bayileri, merkezi destek sistemi sayesinde yazılım, teknik eğitim, reklam ve operasyonel yönetim gibi konularda destek alabiliyor.

Uzmanlara göre, ikinci el araç piyasası büyümeye devam ettikçe, kurumsal ekspertiz hizmetleri ve bu alandaki teknolojik çözümler de daha fazla ön plana çıkacak. Bu da sektörde erken konumlanan firmalar için önemli bir rekabet avantajı yaratacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Auto Kale Oto Ekspertiz Direktörü İrfan Sisli, ekspertiz hizmetinin artık sadece bir motor testi değil, dijital raporlama, kullanıcıya özel değerlendirme ve güven zincirinin bir parçası olduğunu belirterek, "Biz yatırımcılarımıza sadece cihaz ve tabela değil, tam entegre bir iş modeli sunuyoruz." ifadesini kullandı.