ATÜ Duty Free, Kadınlar İçin En İyi İşverenler Listesinde

Gümrüksüz satış mağazacılığı faaliyet gösteren ATÜ Duty Free, Great Place to Work Türkiye Enstitüsü tarafından hazırlanan "2025 Kadınlar için En İyi İşverenler" listesinde yer aldı.

TAV Havalimanları'ndan yapılan açılamaya göre, TAV Havalimanları ile Unifree Duty Free/Gebr. Heinemann ortaklığıyla faaliyet gösteren ATÜ Duty Free, kapsayıcı ve güvene dayalı kurum kültürüyle, 355 şirket arasından listeye giren 36 organizasyon arasında yer aldı. Şirket, 500'ün üzerinde çalışanı bulunan şirketler kategorisinde listelenen 13 organizasyon arasında bulunuyor.

Great Place to Work Türkiye Enstitüsü'nün, 200 bini aşkın çalışanın geri bildirimleriyle hazırladığı "Güven İndeksi" anket verilerine dayanan araştırma, kadın çalışanların çalışmaktan memnuniyet duyduğu iş yerlerini belirlemeyi amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATÜ İcra Kurulu Başkanı Ersan Arcan, insan kaynağının şirketin en değerli unsuru olduğunu belirtti.

Kadın çalışanların güçlenmesi, kariyer gelişimi ve huzurlu bir iş ortamında yer almaları için sürdürülebilir politikalar yürüttüklerini aktaran Arcan, şunları kaydetti:

"Bu yaklaşımla insan, kültür ve sürdürülebilirlik çatısı altında yürüttüğümüz çalışmalarımızın, Great Place To Work Türkiye gibi bağımsız ve küresel bir otorite tarafından tescillenerek 'Kadınlar İçin En İyi İşverenler' listesinde yer almaktan gurur duyuyoruz. Seyahat perakendesi gibi dinamik bir alanda kadın liderlerin ve profesyonellerin sayısını artırmak, onların potansiyellerini tam anlamıyla ortaya koyabilecekleri bir ekosistem yaratmak en büyük hedeflerimizden. Bu başarı, şirketimizin her kademesinde kadınların eşit temsilini ve gelişimini desteklemeye yönelik taahhüdümüzün bir kanıtı niteliği de taşıyor. ATÜ'de kapsayıcı ve eşitlikçi iş kültürümüzü daha da ileriye taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."