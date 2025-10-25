Haberler

ATÜ Duty Free, Kadınlar İçin En İyi İşverenler Listesinde

ATÜ Duty Free, Kadınlar İçin En İyi İşverenler Listesinde
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümrüksüz satış mağazacılığı yapan ATÜ Duty Free, Great Place to Work Türkiye Enstitüsü tarafından hazırlanan '2025 Kadınlar için En İyi İşverenler' listesine dahil oldu. 355 şirket arasından seçilerek 500'den fazla çalışana sahip şirketler kategorisinde 13. sırada yer aldı.

Gümrüksüz satış mağazacılığı faaliyet gösteren ATÜ Duty Free, Great Place to Work Türkiye Enstitüsü tarafından hazırlanan "2025 Kadınlar için En İyi İşverenler" listesinde yer aldı.

TAV Havalimanları'ndan yapılan açılamaya göre, TAV Havalimanları ile Unifree Duty Free/Gebr. Heinemann ortaklığıyla faaliyet gösteren ATÜ Duty Free, kapsayıcı ve güvene dayalı kurum kültürüyle, 355 şirket arasından listeye giren 36 organizasyon arasında yer aldı. Şirket, 500'ün üzerinde çalışanı bulunan şirketler kategorisinde listelenen 13 organizasyon arasında bulunuyor.

Great Place to Work Türkiye Enstitüsü'nün, 200 bini aşkın çalışanın geri bildirimleriyle hazırladığı "Güven İndeksi" anket verilerine dayanan araştırma, kadın çalışanların çalışmaktan memnuniyet duyduğu iş yerlerini belirlemeyi amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATÜ İcra Kurulu Başkanı Ersan Arcan, insan kaynağının şirketin en değerli unsuru olduğunu belirtti.

Kadın çalışanların güçlenmesi, kariyer gelişimi ve huzurlu bir iş ortamında yer almaları için sürdürülebilir politikalar yürüttüklerini aktaran Arcan, şunları kaydetti:

"Bu yaklaşımla insan, kültür ve sürdürülebilirlik çatısı altında yürüttüğümüz çalışmalarımızın, Great Place To Work Türkiye gibi bağımsız ve küresel bir otorite tarafından tescillenerek 'Kadınlar İçin En İyi İşverenler' listesinde yer almaktan gurur duyuyoruz. Seyahat perakendesi gibi dinamik bir alanda kadın liderlerin ve profesyonellerin sayısını artırmak, onların potansiyellerini tam anlamıyla ortaya koyabilecekleri bir ekosistem yaratmak en büyük hedeflerimizden. Bu başarı, şirketimizin her kademesinde kadınların eşit temsilini ve gelişimini desteklemeye yönelik taahhüdümüzün bir kanıtı niteliği de taşıyor. ATÜ'de kapsayıcı ve eşitlikçi iş kültürümüzü daha da ileriye taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar

Salondakileri coşturan sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar
MASAK'tan Cumhuriyet savcılarına yeni yetki

Cumhuriyet savcılarına yeni yetki! O şart aranmadan el koyabilecekler
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'a teşhis koyuldu

3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'a teşhis koyuldu
Arda Turan Ukrayna'yı karıştırdı: Korkunç

Arda Turan Ukrayna'yı karıştırdı: Korkunç
Yakınları, 85 yaşındaki kadını hastanede terk etti

Okurken utandık! Günün vicdanları yaralayan haberi Çorum'dan
Vergi düzenlemesi sonrası telefon fiyatları düşecek! İşte etiketleri değişecek modeller

Telefon fiyatları düşüyor! İşte etiketleri değişecek modeller
3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'a teşhis koyuldu

3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'a teşhis koyuldu
Bomba iddia! Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

Geri dönüyor! Köklü kulübü satın alacak
Kaptanlığı elinden alınan Mert Günok sessizliğini bozdu

Kaptanlığı elinden alınan Mert sessizliğini bozdu
Terör örgütü PKK: Yarın tarihi bir adım atacağız

Erdoğan-DEM görüşmesi öncesi PKK'dan yeni hamle
Kanalı açanlar şaşıp kaldı: İşte kayyum sonrası Tele 1'de ilk yayın

Kanalı açanlar şaşıp kaldı: İşte kayyum sonrası Tele 1'de ilk yayın
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Mantar toplarken dünyanın en zehirli yılanıyla burun buruna geldi

Mantar toplarken dünyanın en zehirlisiyle burun buruna geldi
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Trabzonspor'un toplam borcu açıklandı

Trabzonspor'un toplam borcu açıklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.