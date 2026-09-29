ATSO üyesi Kumartaşlı, maliyet artışına rağmen yumurtada kısa vadede zam beklemiyor

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Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yumurtacılar Meslek Komitesi Üyesi Mehmet Kumartaşlı, yumurta üretim maliyetlerinde artış yaşanmasına rağmen iç piyasadaki arz fazlası nedeniyle kısa vadede yumurta fiyatlarına zam beklenmediğini söyledi.

Kumartaşlı, ihracata dayalı olarak büyüyen yumurta sektöründe iç piyasaya fazlasıyla ürün arz edildiğini belirterek, üretim maliyetlerinin artmasına rağmen yumurtanın iç piyasada değerini bulamadığını ifade etti. Kumartaşlı, bu durumun üreticileri zor durumda bıraktığını ancak kısa vadede tüketici açısından fiyat artışı yaşanmamasının beklendiğini kaydetti.

"Tüketici açısından zam gelmemesi olumlu"

Yumurta fiyatlarında yaşanabilecek gelişmelerin arz ve ihracat durumuyla yakından bağlantılı olduğunu dile getiren Kumartaşlı, "Üretici açısından çok istenen bir durum olmasa da kısa vadede tüketici açısından bir zam gelmeyeceği, tüketicinin menfaatine bir durumun gerçekleşeceğine kanaat ediyoruz" dedi.

" Suriye'ye yumurta ihracatı sektör açısından çok önemli"

Suriye'nin yumurta sektöründe önemli bir pazar olduğunu belirten Kumartaşlı, geçtiğimiz günlerde AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven'in öncülüğünde Suriye'ye gerçekleştirdikleri ziyarette yumurta ve gıda ürünlerine yönelik talepleri görüştüklerini söyledi.

Kumartaşlı, farklı ülkelere yapılacak ihracatın artırılmasıyla iç piyasadaki arz fazlasının azaltılabileceğini belirterek, ihracatın önümüzdeki dönemde sektör açısından önem taşıdığını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı