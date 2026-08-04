ATO Başkanı Baran: Ankara'da serbest bölge kurulması tüm Anadolu için stratejik adım

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Ankara'da serbest bölge kurulmasının tüm Anadolu için stratejik bir adım olacağını, şehrin marka değerini artırarak Başkent ekonomisine çarpan etki oluşturacağını bildirdi.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yüksek İstişare Kurulu Oda Meclis Başkanı Mustafa Deryal'in ev sahipliğinde toplandı.

Başkent ekonomisine ve iş dünyasına ilişkin değerlendirme, görüş ve çözüm önerilerinin ele alındığı toplantıda yaptığı konuşmada Baran, Ankara ekonomisinin potansiyelini ortaya çıkararak, daha da güçlenmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı. Ankara'da serbest bölge kurulması gerektiğini her platformda dile getirdiklerinin altını çizen Baran, şu ifadeleri kullandı:

"Başkent coğrafi, lojistik, sektörel ve beşeri sermaye gücüyle serbest bölge kurulması için ideal bir merkez. Ankara, yaklaşık 40 milyar dolarlık dış ticaret hacmiyle, ihracatta da ithalatta da ikinci sırada yer alıyor. Ankara'da serbest bölge kurulmasının, tüm Anadolu için stratejik bir adım olacağı, şehrimizin marka değerini artırarak, Başkent ekonomisinde çarpan etkisi oluşturacağı kanaatindeyiz."

"Outlet köyü modeli Başkent'te hayata geçirilmeli"

Baran, Ankara'nın ticaret ve turizm potansiyelini daha da güçlendirecek projeler üzerinde çalıştıklarına işaret ederek, Avrupa'nın birçok ülkesinde başarıyla uygulanan "outlet köyü" modelinin, Başkent'te de hayata geçirilmesini önerdi. Ankara'nın, çevre illerle birlikte milyonlarca kişiye hitap eden önemli bir çekim merkezi olduğuna dikkat çeken Baran, uluslararası standartlarda kurulacak geniş ölçekli outlet köyünün kentin turizm ve hizmet sektörüne önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Ankara'nın tanıtımı ve marka değerinin bilinirliği açısından önemli mesafe kat edildiğini belirten Baran, "Esenboğa Havalimanı'ndan doğrudan ulaşılabilen destinasyon sayısı 40'a yaklaştı. Yeterli mi? Elbette değil. Biz yeni hatlar istemeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA