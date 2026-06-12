ATO'ya Kızılay'dan 'Yılın Kamu Kurumu Bağışçısı' Ödülü

Ankara Ticaret Odası'na (ATO) Türk Kızılay tarafından 'Yılın Kamu Kurumu Bağışçısı Ödülü' verildi. ATO Başkanı Gürsel Baran, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

ATO, Türk Kızılay'ın 100. yılında başlattığı kütüphane seferberliğine sağladığı katkılar ve gerçekleştirdiği diğer bağışlar dolayısıyla 'Yılın Kamu Kurumu Bağışçısı Üçüncülük Ödülü'nün sahibi oldu. ATO Başkanı Gürsel Baran, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı. Baran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk Kızılay'ın ihtiyaç sahiplerine umut olan çalışmalarına katkı sunmaktan gurur duyduklarını belirterek, ödülün ATO'nun toplum yararını önceleyen anlayışının ve üyeleriyle birlikte ortaya koyduğu sosyal sorumluluk bilincinin bir yansıması olduğunu ifade etti. Baran, "Ödülümüzü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz'ın elinden almak bizler için ayrı bir gurur kaynağı oldu. Başta ülkemizde yardımlaşma kültürünün güçlenmesine katkı sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Türk Kızılay'ı başarıyla geleceğe taşıyan sayın genel başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Bu anlamlı ödül tüm üyelerimizindir"

Baran, iyiliğin büyümesine katkı sağlayan her adımın geleceğe bırakılan en kıymetli miras olduğuna inandıklarını kaydederek, "Bu anlamlı ödül, dayanışma kültürünü yaşatan, paylaşmanın bereketine inanan ve toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eden tüm üyelerimizindir" dedi.

Türk Kızılay'ın 158. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Baran, özveriyle görev yapan tüm çalışanları, gönüllüleri, bağışçıları ve ödül alan kurumları tebrik etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı