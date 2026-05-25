ATO, TESK ve TÜRMOB başkanlarından Kurban Bayramı mesajı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

ATO Başkanı Baran, Kurban Bayramı'nın paylaşmanın bereketini, dayanışmanın gücünü ve kardeşliğin sıcaklığını hissettikleri müstesna günler olduğunu belirtti.

Dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan savaşların, çatışmaların ve insani krizlerin bayram sevincini gölgelediğini vurgulayan Baran, şu değerlendirmede bulundu:

"Gazze başta olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde masum insanların hayatını kaybettiği, ailelerin yuvalarından edildiği acı olayları üzüntüyle takip ediyoruz. Bayramların taşıdığı barış, merhamet ve kardeşlik ikliminin tüm dünyaya hakim olmasını, savaşların, çatışmaların ve insanlık dramlarının son bulmasını temenni ediyoruz. Kurban Bayramı'nın ülkemize, bölgemize ve tüm insanlığa huzur, barış ve esenlik getirmesini diliyorum."

Kurban Bayramı'nın tarımdan hayvancılığa, lojistikten perakendeye kadar geniş bir alana katkı sunduğuna da işaret eden Baran, "Bayramın getirdiği dayanışma ruhunun ekonomik hayata da olumlu yansıyacağına inanıyoruz. Kurban Bayramı'nın, ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, barış, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

"Esnafın gösterdiği özveri, birlik ve beraberliğe büyük katkı sağlıyor"

TESK Genel Başkanı Palandöken de esnaf ve sanatkarların bayram dönemlerinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmayı sürdürdüklerini bildirdi.

Toplumun temel taşlarından olan esnafın gösterdiği özverinin, birlik ve beraberliğe büyük katkı sağladığının altını çizen Palandöken, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı'nın başta esnaf ve sanatkar camiamız olmak üzere aziz milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur, bereket ve hayırlar getirmesini diliyorum. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sevdikleriyle birlikte nice mutlu ve huzurlu bayramlar geçirmelerini temenni ediyorum."

"Bayramlar, birbirimize karşı duyarlılığın arttığı günlerdir"

TÜRMOB Genel Başkanı Yıldız da Kurban Bayramı'nın taşıdığı paylaşma ve dayanışma anlayışının, toplumsal hayatın en kıymetli değerleri arasında yer aldığına işaret ederek, "Birbirimize karşı duyarlılığın arttığı, yardımlaşmanın güç kazandığı bu özel günler, geleceğe daha güçlü ve daha umutla bakmamıza katkı sağlamaktadır. Kurban Bayramı'nın, ülkemize ve tüm dünyaya huzur, sağlık ve bereket getirmesini, sevgi, saygı ve dayanışma duygularını daha da güçlendirmesini diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.