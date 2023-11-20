Ankara Ticaret Odası (ATO) ile Zambiya'nın Başkenti Lusaka'nın Ticaret ve Sanayi Odası (Lusaka TSO) arasında ticari ve iş ilişkilerini geliştirmek üzere "İyi Niyet Protokolü" imzalandı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) ile Zambiya'nın Başkenti Lusaka'nın Ticaret ve Sanayi Odası (Lusaka TSO) arasında ticari ve iş ilişkilerini geliştirmek üzere "İyi Niyet Protokolü" imzalandı.

ATO ile Lusaka TSO arasında "İyi niyet protokolü" imzalandı. ATO adına Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ın imza koyduğu protokole Lusaka TSO adına Alexander J.T. Lawrence imza koydu. İmza programında Zambiya Büyükelçisi William Maipambe Sikazwe de yer aldı. ATO Duatepe Hizmet Binasında gerçekleşen imza töreninde konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara Ticaret Odası ve Ankara ekonomisi hakkında bilgi verdi. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Afrika politikasının geliştiğini kaydeden Baran, Afrika Açılım Politikası olarak ticaret, yatırım, kültürel projelerin hayata geçirildiği bu sürecin arından 2013 yılında Afrika Ortaklık Politikası'na dönüştüğünü söyledi.

Lusaka TSO Başkanı Lawrence da konuşmasında Lusaka'dan 800 milyon kişilik bir pazara erişimin mümkün olduğunu belirterek, "Altyapı, telekomünikasyon, turizm, sağlık gibi alanlarda işbirliğimizi yaygınlaştırmak ve geliştirmek istiyoruz. Lusaka Ticaret Odası olarak biz de Ankara Ticaret Odası'ndan öğreneceklerimizi kendi şehrimizde ve üyelerimize uygulamak istiyoruz" dedi.

Protokol imza programında ATO Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ömer Çağlar Yılmaz, Lusaka Ticaret ve Sanayi Odası Yetkilileri ile Büyükelçilik görevlileri yer aldı. - ANKARA