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ATO Başkanı Gürsel Baran: Büyümedeki yavaşlama enflasyonla mücadele sürecinin etkisidir

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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre büyümedeki yavaşlamanın enflasyonla mücadele sürecinin etkisi olduğunu belirtti. Baran, Türkiye'nin bir an önce randımanlı bir büyüme performansı sağlaması gerektiğini vurguladı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre "Büyümedeki yavaşlama enflasyonla mücadele sürecinin etkisidir. Kapasite kullanım oranları, sanayi üretimi ve dış ticaret verileri öncü göstergeler olarak büyümedeki yavaşlamayı işaret ediyordu" dedi.

ATO Başkanı Baran, yazılı bir açıklama yaparak, Türkiye İstatistik Kurumu'nun, 2024 yılının ikinci çeyreğine ilişkin açıkladığı Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini değerlendirdi. Baran, açıklamasında şunları söyledi:

"Türkiye ekonomisi, uzun süren başarılı performansının ardından, bir süredir yüksek enflasyon nedeniyle sıkıntılı süreçlerden geçiyor. Enflasyonla mücadele süreci kapsamında gerçekleştirilen faiz artırımları ve uygulanan sıkı para politikası ister istemez ekonomide soğumaya sebep oldu. Türkiye pandeminin yaşandığı 2020 yılının ikinci çeyreğinde gerçekleşen yüzde 10.3'lük küçülmenin ardından 16 çeyrektir kesintisiz büyümesini devam ettirirken, bu yılın ikinci çeyreğinde en düşük büyüme performansını kaydetti. Bu yavaşlama enflasyonla mücadele sürecinin etkisidir. Kapasite kullanım oranları, sanayi üretimi ve dış ticaret verileri öncü göstergeler olarak büyümedeki yavaşlamayı işaret ediyordu. Giriştiğimiz mücadelenin çetinliğini bildiğimiz için bu tablo beklentimiz dahilinde idi. Ancak, bu tablonun geçici olmasını ve Türkiye'nin bir an önce randımanlı bir büyüme performansı sağlayacak uygulamaları hayata geçirmesi gerektiği kanaatindeyiz. Orta Vadeli Programı, istihdam dengesi sağlayacak, sanayi üretimini yükseltecek, ihracatı destekleyecek ve yatırım iklimini iyileştirecek politikaların uygulanması için bir fırsat olarak görüyoruz. Bu geçiş sürecinde, KOBİ'lere yönelik sektör ve proje bazlı finansman paketlerinin acilen devreye alınmasının üretim ve istihdamın devamlılığı açısından gerekli olduğu kanaatindeyiz. Ankara Ticaret Odası olarak, ülkemizin ekonomik ve finansal istikrara kavuşması için üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirme kararlılığında olduğumuzu da bir kez daha vurgulamak isterim." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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