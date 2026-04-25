ATO Başkanı Baran'dan 'güçlü merkez' programına destek

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı" kapsamında yaptığı açıklamaları memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Baran, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına işaret ederek, yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik hukuki, idari ve mali düzenlemelerin gündeme alındığını ve söz konusu gelişmeleri kıymetli bulduklarını kaydetti.

Nitelikli yatırımcılar için Türkiye'nin güvenilir bir liman olduğunu belirten Baran, "Ortaya konulan yeni strateji, yabancı yatırımcılara verilen çok güçlü ve net mesajlardır. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Türkiye, enerji ve ticaret için sadece bir köprü değil, merkez üssü konumundadır. Özellikle vergi avantajlarının genişletilmesi, İstanbul Finans Merkezinin cazibesinin artırılması, yurt dışındaki varlıkların ekonomiye kazandırılmasına yönelik teşvikler ve uluslararası yatırımcılar için getirilen uzun vadeli vergi kolaylıkları, Türkiye'nin rekabet gücünü artıracaktır." ifadelerini kullandı.

"Tek Durak Büro" uygulamasıyla yatırım süreçlerinin sadeleşeceğini bildiren Baran, söz konusu yaklaşımın Türkiye'nin yatırımcı dostu bir ülke olma özelliğini güçlendiren önemli bir adım olduğunu belirtti.

Baran, dijital şirket uygulamaları ve finansmana erişimi kolaylaştıran düzenlemelerin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Start-up ve girişimcilik altyapısına ilişkin düzenleme ve destekler Ankara için de ayrı önem taşıyor. Türkiye'de nitelikli insan gücünün en yüksek olduğu il olan Ankara, üniversiteleri ve teknoparklarıyla girişimcilik ekosistemini geliştirecek bir kapasiteye sahip durumda. Start-up tohumlarının gür bir ormana dönüşmesi için yabancı girişimcileri Ankara'ya davet ediyoruz. Ankara iş dünyası olarak, üretimi, ihracatı, istihdamı ve yatırımı teşvik eden her türlü programı destekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı bu programla Türkiye'nin küresel ekonomide kısa sürede çok daha güçlü bir aktör haline geleceğine yürekten inanıyoruz."