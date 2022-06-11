ATO Başkanı Baran, asgari ücrete ek zammı değerlendirdi - Haberler

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Temmuz ayında asgari ücrete yapılması beklenen ek zamla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Bizler de zor günler geçiriyoruz. Buna rağmen çalışanlarımıza elimizden gelen desteği biz de azami ölçüde verme gayretinde olacağız" dedi.

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Ali Çelik, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti. Başkan Çelik, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bugün şehrimiz açısından çok özel bir gün yaşıyoruz. Yaklaşık 2 yıldır planladığımız ama Pandemi dolayısı ile kesintiye uğrayan bir programımız bunu gerçekleştirmekten mutluyuz. Ankara TSO'nun bizler için çok müstesna bir yeri var. 4 meclis üyesi Tokatlı" dedi.

Başkan Baran ise Tokat'ta birkaç yıldır erteledikleri ziyareti gerçekleştirmekten mutlu olduklarını ifade ederek, " Türkiye'deki en önemli illerden Tokat'tayız. Tokat'ın her yeri gerçekten büyük bir kıymet. O nedenle Tokat özel bir yer. Çok keyif alarak gezdik" diye konuştu.

"Elimizden gelen desteği biz de azami ölçüde verme gayretinde olacağız"

Başkan Baran, basın mensuplarının asgari ücrete Temmuz ayında yapılması gündemde olan ek zamla ilgili sorularına, "Bütün dünyada yaşanan bir problem var. Bizim ülkemizde de yaşanan sıkıntı aynı sıkıntı. Fiyatların nerelerden nerelere geldiğini hepimiz görüyoruz. Çalışanlarımız gerçekten sıkıntıda, problemli. Devletimiz yıl başında önemli bir destek verdi. O verdiği önemli desteğin de şu anda artık dayanılmaz noktalara geldiği, belki bir destek daha verilmesi gerektiği, mücbir sebep dolayısı ile gündeme geliyor. Bizler de iş dünyası olarak hükümetimizin alacağı kararlara saygılıyız. Gücümüz yettiğince, elimizden geldiğince, bizler de zor günler geçiriyoruz. Buna rağmen çalışanlarımıza elimizden gelen desteği biz de azami ölçüde verme gayretinde olacağız" diye cevap verdi.

Başkan Çelik, ziyaretin anısına ATO Başkanı Baran'a Tokat'a özgü honç tepsi hediye etti. - TOKAT

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi