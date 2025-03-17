ABD'nin vurduğu Yemen'de ölü sayısı 53'e yükseldi

Trump'ın vur emri ülkeyi yangın yerine çevirdi! Bilanço ağırlaşıyor
Husiler: ABD'ye ait uçak gemisi USS Harry Truman 2. kez hedef alındı

Kızıldeniz'de sular ısınıyor! Trump'ı küplere bindirecek misilleme
KKTC'de tarihi başörtüsü kararı! Jet hızıyla yürürlüğe girdi

KKTC'de tarihi başörtüsü kararı! Jet hızıyla yürürlüğe girdi
Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar! Nesrin ömrünün baharında hayata gözlerini yumdu

Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar! Nesrin'den acı haber geldi

ATM'lerde nakit para çekimi için güncelleme yapılması gündemde

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de son dönemde yüksek seyreden enflasyon karşısında Türk lirasının alım gücü giderek düştü. 200 liranın altındaki banknotların piyasanın nakit ihtiyacı karşısında yetersiz kalması sebebiyle, ATM'lerde para çekme limitinin artırılması gündeme geldi.

Ramazan ayının girmesiyle perakende sektöründe satışlar hız kazandı. Merkez Bankası'nın faiz oranlarını aşağıya çekmesi de piyasada canlılığı artıran etmenlerden bir diğeri. Ancak yüksek enflasyon karşısında paranın alım gücünün azalması sebebiyle ATM'lerin günlük para ihtiyacı, piyasanın nakit para ihtiyacını karşılayamaz duruma geldi.

ATM'LERDE ÜST LİMİT 10 BİN LİRA

Bankadan bankaya değişse de mevcut durumda bankaların ATM'lerinden para çekmenin günlük üst sınırı 10 bin lira civarında. Ancak piyasa kaynakları, yeterli olmayan bu tutarın artırılması için çağrıda bulundu. Ekonomi yönetiminin de bu ihtiyacı karşılayabilmek adına bankalar üzerinden piyasadaki likidite ihtiyacının karşılık oranını artırmak için ATM'lerden günlük para çekme üst sınırını iki katına çıkarmaya hazırlanıyor.

ATM'LERDE PARA ÇEKME SINIRI ARTIRILACAK

Bu sebeple atılacak adımlardan en önemlisi ATM'lerden para çekme üst sınırının artırılması olacak. ATM'lerde nakit para çekimi için yeni bir güncelleme yapılması gündemde. Piyasa kaynakları, 10 bin lira olan bu sınırın 20 bin liraya yükseltilmesini bekliyor. Bu güncelleme ile vatandaşın ATM'lerden para çekme işlemleri daha hızlı ve kolay hale gelecek. Detaylar henüz netleşmese de, bu güncelleme ile ilgili çalışmaların hızla devam ettiği belirtiliyor.

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! ReklamReklamdır
ATM'lerde nakit para çekimi için güncelleme yapılması gündemde
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
img

Yeşilçam'ın usta ismi Nuri Alço vasiyetini açıkladı
img

Bakanlık ünlü bal markasını ifşa etti! Vatandaşa "zehir" yedirmişler
img

Eski hakemler, maça damga vuran karar için tek görüşte birleşti
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCevap :

Devletin kurumu PTT 5 bin tl den yüksek çekilmiyor. Artırmayı akıl edemiyorlar mı ? Rezillik !

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafik kavgasında küfürler hava uçuştu! Genç kadını kimse yatıştıramadı

Küfürler hava uçuştu, genç kadını kimse yatıştıramadı
Mahsun Kırmızıgül, cenazesine gidemediği ismin mezarı başında hüngür hüngür ağladı

Cenazesine gidemediği ismin mezarı başında hüngür hüngür ağladı
Denizde kaybolan balıkçı 95 gün sonra sağ bulundu! Bakın ne yemiş

Denizde kaybolan balıkçı 95 gün sonra bulundu! Bakın ne yemiş
Meteoroloji 26 ili sarı kodla uyardı! İstanbul'a bile kar yağışı göründü

Meteoroloji 26 ili uyardı! İstanbul'a bile kar yağışı göründü
Basın toplantısında olay sözler! Mourinho, Saint-Maximin'i yerden yere vurdu

Futbolcusunu yerden yere vurdu
Galatasaray'dan Fenerbahçe puan kaybeder kaybetmez paylaşım geldi

Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası paylaşım

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.