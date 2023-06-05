Atlas Havayolları, Xiamen'den Chicago'ya doğrudan kargo seferi başlattı

Atlas Havayolları tarafından işletilen bir kargo seferi, Cumartesi günü Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinin Xiamen şehrinden, ABD'nin Chicago kentine uçtu. Böylece iki şehir arasında doğrudan sınır ötesi e-ticaret hava nakliye güzergahı açılmış oldu.

Atlas Havayolları tarafından işletilen bir kargo seferi, Cumartesi günü Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinin Xiamen şehrinden, ABD'nin Chicago kentine uçtu. Böylece iki şehir arasında doğrudan sınır ötesi e-ticaret hava nakliye güzergahı açılmış oldu.

İki şehir arasındaki ilk düzenli kargo güzergahı olan servisin, maksimum 115 ton yükle haftada iki sefer yapması planlanıyor.

Hatta taşınan mallar arasında ağırlıklı olarak makine parçaları, otomobil parçaları ve elektronik ürünler yer alıyor.

Önümüzdeki 12 ay boyunca güzergah üzerinden 100'den fazla sefer gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Xiamen'den bildiriyor.

(XHTV)