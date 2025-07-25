Atış Yapı, Konkordato Sonrası İnşaat Çalışmalarına Yeniden Başladı

Atış Yapı, Konkordato Sonrası İnşaat Çalışmalarına Yeniden Başladı
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Bursa'da konkordato ilan eden Atış Yapı, Kayapa Mahallesi'ndeki projelerinde inşaat çalışmalarına yeniden başladı. Şirket, hak sahiplerinin konutlarına bir an önce kavuşabilmesi için planlamalarını gerçekleştirdi.

Bursa'da geçen ay finansal sürecin ve çalışmaların yeniden planlaması amacıyla konkordato ilan eden Atış Yapı, üç şantiyesinde inşaat çalışmalarına yeniden başladı.

Atış Yapı'dan yapılan açıklamada, Nilüfer ilçesine bağlı Kayapa Mahallesi'ndeki "Smartev 1", "Smartev 2" ve "Smartev 3" projelerinde, konkordato nedeniyle ara verilen inşaat çalışmalarına başlandığı belirtildi.

İlerleyen günlerde öncelikle söz konusu şantiyelerde, daha sonra da diğer projelerde çalışmaların hız kazanacağı aktarılan açıklamada, "Hak sahiplerinin konutlarına bir an önce kavuşabilmesi için gerekli planlamalar yapıldı. Tüm projelerdeki çalışmalar, belirli bir zaman ve planlama süreci içerisinde düzene sokulacaktır." denildi.

Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz - Ekonomi
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