Atılım Üniversitesi'nden Gökhan Alkaç'a TÜBA GEBİP ödülü

Atılım Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Alkaç, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından verilen "2025 Yılı Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü"ne (GEBİP) layık görüldü.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜBA tarafından her yıl üstün nitelikli çalışmalarıyla öne çıkan genç araştırmacılara verilen GEBİP ödülleri sahiplerini buldu.

Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Alkaç, "kütle çekimi ile elektromanyetizma arasındaki beklenmedik ilişkilere odaklanan klasik çift kopya" yaklaşımı üzerine yürüttüğü çalışmalarıyla ödüle değer bulundu.

Alkaç'ın ödüle layık görülmesinde alternatif kütle çekimi modellerinin geliştirilmesi, bu kuramların kara delik çözümlerinin bulunması ve fiziksel özelliklerinin incelenmesine yönelik çalışmalarının yanı sıra kara deliklerin entropisinin mikroskobik olarak açıklanmasına yönelik kuramsal katkıları da etkili oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alkaç, klasik çift kopya yaklaşımının, genel görelilik kuramında ortaya çıkan bazı kütle çekimi çözümlerinin, elektromanyetik teorideki daha basit çözümlerle doğrudan ilişkilendirilebileceğini gösteren modern bir araştırma alanı olduğunu belirtti.

Çalışmalarında, daha önce bu tür bir eşleşmenin mümkün olmadığı düşünülen durumlarda dahi kütle çekimiyle elektromanyetizma arasında bağlantı kurulabileceğini gösterdiğini aktaran Alkaç, şunları kaydetti:

"Ayrıca bu eşleşmenin hangi koşullar altında geçerli olduğunu ortaya koyarak, mevcut yaklaşımların en genel sonuçlarını elde ettim. Einstein'ın genel görelilik kuramı birçok açıdan gözlemlerle son derece uyumlu olsa da kütle çekimine dair açık soruların hala var olduğu biliniyor. Örneğin, galaksilerin hareketlerini açıklamak için varlığı gerekli görülen ancak doğrudan gözlemlenemeyen karanlık maddenin ne olduğu hala bilinmiyor. Benzer şekilde, evrenin hızlanan genişlemesini açıklamak için kullanılan karanlık enerjinin doğası da belirsizliğini koruyor. Ayrıca kütle çekimi kuramlarının kuantum mekaniği ile tutarlı bir biçimde birleştirilememesi de önemli bir kuramsal sorun. Çalışmalarımda bu problemleri doğrudan çözmeye çalışmaktan ziyade, kütle çekimi kuvvetinin temel yapısını daha iyi anlamaya odaklanıyorum."