Atama beklerken hayvancılığa başladı
Yozgat'ta atama bekleyen 25 yaşındaki Asena Akkuş, devletten aldığı 15 gebe düve ile hayvancılık yapmaya başladı. Sağlık mezunu olan Akkuş, bu projeyi sosyal medyada görerek başvurdu ve destek almaya hak kazandı.

Yozgat'ta tarımın desteklenmesine yönelik verilen destekler çerçevesinde, atanmayı bekleyen 25 yaşındaki Asena Akkuş, aldığı 15 gebe düve ile hayvancılık yapmaya başladı. Şimdi Şefaatli ilçesine bağlı Paşaköy'de babasıyla birlikte hayvancılık yapıyor. Üniversite mezunu olan ve atama beklediği süreçte projeyi sosyal medyada görerek başvuru yapan Akkuş, asil listede 7. sırada yer alarak destek almaya hak kazandı. Akkuş, hak kazandığı 15 gebe düveyi Iğdır'dan teslim alarak işletmesine getirdi.

Genç yetiştirici Asena Akkuş, süreçten duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etti: "Erciyes Üniversitesi sağlık bölümü mezunuyum. 25 yaşındayım. Babamla birlikte zaten aktif olarak hayvancılık yapıyorduk ancak hayvan varlığımızı artırmamız gerekiyordu. Yozgat Tarım İl Müdürlüğünün hazırladığı bu projeyi sosyal medyada gördük, araştırdık ve Şefaatli İlçe Tarım Müdürlüğüne giderek başvurumuzu yaptık. Şansımız olmadığını düşünürken asil listede 7. sırada yer aldığımı öğrendim. Iğdır'a gidip 15 ineğimizi sağ salim aldık, getirdik. Sabah erkenden kalkıyoruz, hayvanlarımız biraz aksi olduğu için temkinli yaklaşıyoruz. Samanlarını, yemlerini verip bakımını yapıyoruz."

Asena Akkuş'un babası Erdoğan Akkuş ise kızının hayvancılığa olan ilgisi ve çabasıyla başarılı bir işletme yürüteceğine inandığını söyledi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
