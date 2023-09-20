Atakum, Sosyoekonomik Gelişmişlik Endeksi'nde Yükseldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Sosyoekonomik Gelişmişlik Endeksi'ne göre, Atakum ilçesi 2022 verilerinde 6 basamak birden yükselerek 60. sırada yer aldı. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, ilçenin potansiyelini daha da yükseklere taşımak istediklerini belirtti.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü Türkiye'deki 973 ilçenin 'Sosyoekonomik Gelişmişlik Endeksi'ni (SEGE) yayımladı. Endeksin 2022 verilerinde, 2017'ye göre 6 basamak birden yükselen Atakum, 60. sırada yer aldı.

Geçen günlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü Türkiye'deki 973 ilçenin Sosyoekonomik Gelişmişlik Endeksi'ni (SEGE) yayınladı. İlçeler arasında açıklanan endekse göre; Atakum, 2022 sıralamasında 60. sırada yer alarak dikkatleri üzerine çekti. Atakum'un sosyoekonomik açıdan her geçen gün daha yukarı çıktığına vurgu yapan Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "60. sıranın önemli bir başarı olduğunu kabul ediyoruz ancak Atakum'un ve genel olarak Samsun ilçelerinin bu sıralamadaki potansiyelini daha da yüksekte görmek istiyoruz. Gelişmişlik; sadece bir ilçenin gelişmişliği ile olmuyor, bölgesel bir gelişmişliğe yani Samsun'un tüm ilçeleriyle birlikte bir gelişmişliğe ihtiyacı var" dedi. SEGE sıralamasında Samsun ilçeleri arasında Atakum en üst sırada bulunurken, İlkadım 91, Tekkeköy 191 ve Canik 210. sırada yer aldı.

"Hedefimiz daha üst sıralar"

Samsun'un ve özellikle Atakum'un daha üst sıralara tırmanması için Belediye olarak çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini ifade eden Başkan Av. Deveci, "Atakum, kendi potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmeli ve gelişmişlik sıralamasında daha üst sıralara tırmanmalıdır. Atakum olarak bu çalışmalarımız Samsun'un verilerini de doğrudan etkiliyor. Hedefimiz daha yaşanabilir bir Atakum hedefinde sürdürülebilir bir sosyoekonomik gelişmişliktir" diye konuştu.

Başkan Av. Deveci, ilçenin sosyoekonomik ve sosyokültürel gelişimi için yürüttükleri stratejileri de dile getirerek, "Atakum'a yapılacak yatırımların önünü açıyor ve yatırımcılara elimizden gelen tüm kolaylıkları sağlıyoruz" diyerek eğitimli ve nitelikli insan kaynaklarının sosyoekonomik gelişmekte kritik bir role sahip olduğunu vurguladı.

Deveci, sosyokültürel gelişimi ekonomik büyümenin tamamlayıcısı olarak gördüklerini belirterek, ekonominin gelişimi için eğitime yatırım yapmanın zorunluluk olduğunu, bunun birey için daha nitelikli iş olanaklarına ve sosyal zenginliklere kapı açtığını da dile getirdi. SEGE verilerinin bir ilçenin ekonomik göstergelerinin yanı sıra yaşanabilirlik açısından da önemine dikkat çeken Başkan Av. Deveci, "Özellikle son yıllarda Samsun ilçeleri arasında gözlenen sıralama değişiklikleri, bölgenin sosyo-ekonomik dinamiklerinin hızla değiştiğini gösteriyor" şeklinde konuştu.

56 değişkene bağlı veriler

SEGE sıralaması; demografi, istihdam, sosyal güvenlik, eğitim, sağlık, finans, rekabetçilik, yenilikçilik ve yaşam kalitesi gibi başlıklar altında toplamda 56 değişkene bağlı veriler kullanılarak oluşturuluyor. Atakum'un 2017 yılında 973 ilçe arasında 66. sıradan 2022 yılında 60. sıraya yükselmesi, ilçenin son yıllarda gösterdiği gelişiminin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Samsun'da dalgalı grafik

Samsun ili ise, SEGE verilerine göre 1963 yılında 23. sıradan başlayarak, 1965 yılında 14. sıraya kadar yükselmişti ancak 1985 yılında 29. sıraya gerileyen Samsun, son açıklanan 2017 yılın verilerine göre 31. sırada yer aldı. Bu durum, Samsun'un genelinde sosyoekonomik gelişimde dalgalı bir grafik sergilediğini ortaya koyuyor. - SAMSUN