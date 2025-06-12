Atakan Öztiryaki, PAPİLON Savunma Yönetim Kurulu Adaylığını Açıkladı

Atakan Öztiryaki, PAPİLON Savunma Yönetim Kurulu Adaylığını Açıkladı
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PAPİLON Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş.'de paylarını artıran iş insanı Atakan Öztiryaki, 20 Haziran'da yapılacak genel kurul öncesinde yönetim kurulu üyeliğine aday olduğunu duyurdu. Öztiryaki, şirketin karar alma süreçlerinde daha etkili bir yönetim anlayışının gerekli olduğunu vurguladı.

PAPİLON Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş.'de paylarını artıran iş insanı Atakan Öztiryaki, 20 Haziran'da gerçekleştirilecek genel kurul öncesinde yönetim kurulu üyeliğine aday olduğunu açıkladı.Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Öztiryaki, "Pay sahiplerinin öneri ve taleplerine kulak vererek, bu süreçte yönetimde yer almaya karar verdim" dedi.

Kurucusu olduğu Öztiryakiler A.Ş. ile üretim ve ihracat alanında uzun yıllara dayanan bir deneyime sahip olduğunu belirten Öztiryaki, bu birikimini Papilon Savunma çatısı altında değerlendirmeyi hedeflediğini aktardı. Açıklamasında, "Şirketin yüksek teknolojili ürün portföyünün gerek Türkiye'de gerekse uluslararası pazarda daha fazla değer üretmesi için bu sürece katkı sağlamak istiyorum" ifadelerine yer verdi.

YÖNETİM YAPISINA DAİR DEĞERLENDİRME

Mevcut yönetim yapısına da değinen Öztiryaki, "Şirketin yönetiminde pay sahipliği oranının düşük olması, karar alma süreçlerinde zaman zaman kopukluklara neden olabiliyor. Daha sahiplenen bir yönetim yapısının oluşması gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.

Yönetim kuruluna katılması halinde nasıl bir katkı sunmayı amaçladığına dair de açıklamalarda bulunan Öztiryaki, "Papilon'un hak ettiği piyasa değerine ulaşması, yatırımcı güveninin pekişmesi ve küresel ölçekte daha güçlü bir konum edinmesi için elimden geleni yapacağım" dedi.

Atakan Öztiryaki ayrıca mevcut yönetimle gerekli görüşmeleri yaptığını belirterek sürecin uyumlu şekilde ilerlediğini dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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