'Asya Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Açılış Toplantısı' gerçekleştirildi

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, teknoloji ve inovasyon odaklı bir dönüşümle ekonomik büyüklüklerini 2030'a kadar 240 milyar doların üzerine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Asya Kalkınma Bankasının (AKB) 59. Yıllık Yönetim Kurulu Toplantısı, "İlerlemenin Dönüm Noktası: Bölgenin Bağlantılı Geleceğini Şekillendirmek" temasıyla Semerkant'taki İpek Yolu Fuar ve Kongre Yerleşkesi'nde devam ediyor.

Etkinliğin 2. gününde, "Asya Kalkınma Bankası (AKB) Yönetim Kurulu Açılış Toplantısı" gerçekleştirildi.

Mirziyoyev, buradaki konuşmasında, ülkesinin binlerce yıllık bir tarihe sahip olduğuna ve Büyük İpek Yolu'nun kavşağında yer aldığına dikkati çekerek, doğu, batı, kuzey ve güneyi birbirine bağlayan bir merkez olduklarını söyledi.

Özbekistan ekonomisinin yeni bir gelişim evresinden geçtiğini belirten Mirziyoyev, son yıllarda ekonomilerinin 150 milyar dolarlık yabancı yatırım çektiğini ve binlerce modern işletmenin kurulduğunu kaydetti.

Mirziyoyev, 2020 yılından bu yana Özbekistan'ın kredi notunun sürekli olarak iyileştiğini ve küresel istikrarsızlığa rağmen ekonominin bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 8,7 büyüme kaydettiğini bildirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Son 10 yılda Özbekistan, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada en önemli ilerlemeyi gösteren 5 ülkeden biri oldu. 2030 yılına kadar tüm sektörleri teknoloji ve inovasyon odaklı bir büyüme modeline dönüştürmeyi ve böylece ekonominin büyüklüğünü 240 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Üst-orta gelirli ülkeler arasına katılmayı ve yoksulluğu tamamen ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. Yakın gelecekte, 13 büyük stratejik işletmenin varlıklarından oluşan Ulusal Yatırım Fonundaki hisselerin yüzde 30'u uluslararası sermaye piyasasına sunulacak."

AKB ile ortaklık içinde yaklaşık 16 milyar dolar değerinde proje yürüttüklerini de dile getiren Mirziyoyev, "AKB ile yoksulluğun azaltılması, insan sermayesi geliştirilmesi ve modern altyapı inşaatı gibi önemli alanlarda yakın işbirliğimizi daha da genişletmek için somut planlar belirledik. Nitekim, bir önceki gün banka ile 12 milyar dolarlık yeni bir işbirliği programı imzaladık." dedi.

Mirziyoyev, çeşitli sektörleri kapsayan 200'den fazla yapay zeka projesi geliştirdiklerini de belirterek, AKB'nin dün 20 milyar dolar kaynak sağlayacağını duyurduğu Asya-Pasifik Dijital Otoyolu Projesi'nin bölgesel koordinasyon merkezinin Taşkent'te açılması önerisini de paylaştı.

Teknoloji çağında kritik mineraller için artan rekabetin farkında olduklarına işaret eden Mirziyoyev, ülkesinin kritik minerallerin yanında birçok madende önemli düzeyde rezerve sahip olduğunu da söyledi.

Mirziyoyev, şunları kaydetti:

"Bu potansiyeli değerlendirmek amacıyla, Koreli ortaklarımızla bir AR-GE merkezi kurduk ve Taşkent ile Semerkant bölgelerinde Future Metals Technopark'ını inşa ediyoruz. ABD, Çin ve Türkiye'den önde gelen şirketlerle işbirliği içinde 1,6 milyar dolar değerinde 70'in üzerinde projeyi hayata geçirdik."

"Geleneksel ve izole kalkınma yaklaşımları başarısız olacaktır"

AKB Başkanı Masato Kanda da dünyadaki şokların enerji piyasaları, tedarik zincirleri ve dijital ağlar aracılığıyla sınırları hızla aştığını ve "bunları en az absorbe edebilecek" toplulukları vurduğunu ifade etti.

Bu zorlukların üstesinden gelmek için ulusal sınırların ötesine geçen koordineli bölgesel çözümler üretilmesi gerektiğini vurgulayan Kanda, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu yeni dönüm noktasında alacağımız kararlar, sonraki nesillerin geleceğini güvence altına alacaktır. Parçalanmış bu dünyada, geleneksel ve izole kalkınma yaklaşımları başarısız olacaktır. Bu yeni çağda hayatta kalmak ve gelişmek için birbiriyle derin bağlantıları olan ve dayanıklı sistemler kurmalıyız."

Kanda, AKB'nin geçen yıl bölgeye 29,3 milyar dolarlık finansal destek sağladığını ifade ederek, 2035'e kadar Asya ve Pasifik'in enerji altyapılarına 50 milyar dolar ve dijital altyapılara 20 milyar dolar olmak üzere toplamda 70 milyar dolarlık desteğin de dün duyurulduğu hatırlattı.

Asya ve Pasifik'te geçen yıl yüzde 5,4 olan büyümenin bu yıl yüzde 4,7'ye gerilemesi ve yüzde 3 olan enflasyonun yüzde 5,2'ye yükselmesinin beklendiğini anlatan Kanda, "Önümüzdeki iş çok büyük ama amacımız açık. Stratejimiz, kaynaklarımız var. Bunu hayata geçirmek için gereken ortak iradeye sahibiz." diye konuştu.

AKB, etkinlikler kapsamında, bankanın gelişmekte olan üye ülkelerinin afetlere karşı direncini ve bölgesel işbirliğini güçlendirmesine yardımcı olmak amacıyla, Japonya'nın ilk finansman ortağı olarak yer aldığı yeni bir finansman projesi oluşturulduğunu açıkladı. Japonya'nın 2,9 milyon dolarlık tahsisiyle başlayacak fonu banka yönetecek.

Konuşmaların ardından açılış toplantısı yerel dans ve müzik gösterileriyle sona erdi.