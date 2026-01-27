Haberler

Asya borsaları pozitif seyrediyor

Güncelleme:
Asya borsalarında yarı iletken hisselerindeki alıcılı seyrin ve jeopolitik risklerdeki dengelenmenin etkisiyle pozitif bir görünüme geçildi. ABD'de teknoloji hisselerinde de artış yaşanırken, Trump'ın Güney Kore'ye yönelik tarifeleri artırması sınırlı etki yarattı.

Asya borsalarında, yarı iletken hisselerindeki alıcılı seyir ve jeopolitik risklerdeki dengelenmenin küresel risk iştahını artırmasıyla pozitif seyir izleniyor.

Bölgedeki yarı iletken hisselerindeki primler dikkati çekerken ABD'nin önemli yarı iletken imalatçılarından Intel'in bilançosu sonrası ABD endekslerinde yarı iletken tarafında ortaya çıkan satış baskısı yeni ürün ve yatırım haberlerinin ardından yerini alış ağırlıklı bir seyre bıraktı.

Dün Nvidia'nın yapay zeka altyapı sağlayıcısı CoreWeave'e 2 milyar dolarlık yatırım yaptığını duyurmasının ardından CoreWeave'in hisseleri yaklaşık yüzde 6 yükseldi. Microsoft'un hisseleri de yeni nesil yapay zeka çipi "Maia 200"ü tanıtmasının ardından yüzde 1 arttı.

ABD tarafında yarı iletken sektörüne yönelik olumlu haber akışının etkisiyle Japonya ve Güney Kore'de işlem gören yarı iletken ve teknoloji şirketlerinin hisselerindeki yükselişler yüzde 7'yi aştı.

Trump, Güney Kore'ye yönelik tarifeleri artırdı

ABD Başkanı Donald Trump, ticaret anlaşmasını yürürlüğe koymadığı için Güney Kore'ye uygulanan otomobil, kereste, ilaç ve diğer tüm karşılıklı tarifelerin yüzde 15'ten yüzde 25'e çıkarıldığını duyurdu.

Ticaret anlaşmalarının ABD için çok önemli olduğunu vurgulayan Trump, bu anlaşmaların her birinde üzerinde mutabık kalınan işlem doğrultusunda tarifeleri düşürmek için hızlı bir şekilde harekete geçtiklerini belirtti.

Trump, ticaret ortaklarından da aynı yaklaşımı beklediklerini kaydederek, Güney Kore parlamentosunun ABD ile yaptığı anlaşmaya uymadığını ileri sürdü.

Bölge piyasalarında alış ağırlıklı seyir dikkati çekerken Trump'ın Güney Kore'ye yönelik tarife adımının etkilerinin sınırlı olduğu takip ediliyor.

AB ile Hindistan arasındaki ticaret anlaşmasının duyurulması bekleniyor

Avrupa Birliği (AB) ve Hindistan arasında bir ticaret anlaşmasının olacağına ilişkin haber akışı da bölgedeki yatırımcıların odağında bulunuyor.

Uzun zamandır yapılması beklenen ticaret anlaşmasının Trump'ın küresel ticaret alanında attığı tarife adımlarına karşı tarafların daha dirençli olmasına katkı sağlayacağı öngörülüyor.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 yükselişle 53.294 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,7 artışla 5.085 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 4.147 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 1,3 primle 27.109 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,2 yükselişle 81.675 puan seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi


