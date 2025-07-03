Asya Borsalarında Karışık Seyir: Ticaret Anlaşmaları Gündemde

Asya borsalarında karışık bir seyir öne çıkarken, ticaret anlaşmalarına yönelik haber akışı bölgede yakından takip ediliyor.

Küresel piyasalarda, ABD'nin ticaret anlaşmalarına yönelik belirsizliklerle karışık bir seyir izlenirken, gözler ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

Asya'da bölge ülkelerinin ABD ile ticaret anlaşması gündemi yakından takip edilirken, ABD Başkanı Donald Trump, Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri To Lam ile görüşmesinin ardından ülkeyle anlaşma yaptıklarını bildirdi.

Trump, anlaşma şartlarına göre, Vietnam'dan ABD'ye gönderilen mallar için yüzde 20 gümrük vergisi uygulanacağını, herhangi bir aktarma durumunda ise bu oranın yüzde 40 olacağını belirtti.

Japonya tarafında ise ülke ile ABD arasında bir süredir devam eden müzakerelerden henüz sonuç alınamaması risk algısının yüksek kalmasına neden olurken, tarife ertelemelerinin son günü olan 9 Temmuz öncesinde Japonya'nın ABD ile bir ticaret uzlaşısına gitmesi ihtimali giderek azalıyor.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre Japonya'da haziran ayına ilişkin hizmet sektörü PMI 51,7 ile bir önceki aya göre artarken, sektörde genişlemeye işaret etti. Çin tarafında ise Caixin hizmet sektörü PMI 50,6 ile beklentilerin gerisinde gerçekleşirken, güçlü kalmayı sürdürdü.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 39.699 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 artışla 3.116 puandan kapandı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,2 yükselişle 3.461 puan ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 kazançla 83.560 puan seviyesinde bulunurken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise önceki kapanışının yüzde 0,7 altında 24.055 puandan işlem görüyor.