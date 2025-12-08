Haberler

Asya borsaları karışık seyrediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Asya borsalarında Japonya'nın kötü büyüme verileri ve Çin'in olumlu dış ticaret rakamları karışık bir seyir izlenmesine yol açtı. Japonya'nın GSYH'sındaki düşüş, işletme harcamaları ve konut yatırımlarındaki azalmayla ilişkilendiriliyor. Öte yandan, Çin'de ihracatın artması dikkat çekiyor.

Asya borsalarında, Japonya'da açıklanan büyüme verilerinin kötü gelmesinin etkilemesiyle karışık bir seyir izleniyor.

Japonya'da 3. çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) önceki çeyreğe göre yüzde 0,6, yıllık yüzde 2,3 ile beklentilerin üzerinde azaldı. Japonya ekonomisinin daralmasında işletme harcamalarının ve konut yatırımlarındaki azalış etkili oldu.

Çin'de kasım ayına ilişkin dış ticaret fazlası 1,1 trilyon dolara çıkarak beklentileri aştı. Ülkede ihracat kasım ayında beklentilerin aksine yüzde 5,9 artarken, ithalat da yüzde 1,9 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Çin'in dış ticaret verilerinin iyi gelmesinde ABD'nin gümrük tarifeleri nedeniyle ABD dışı pazarlara yaptığı ticaretteki artış etkili oldu.

Öte yandan Japonya ve Çin arasında devam eden gerilim de Asya piyasalarında haftanın ilk işlem gününde risk iştahını törpüledi. Japonya, Çin'e ait uçakları uluslararası sularda iki kez Japon F-15'lerine yangın kontrol radar kilidi atmakla suçladı.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Deniz Kuvvetleri Sözcüsü Vang Şüemıng, yaptığı yazılı açıklamada, Japonya'nın iddiasının gerçeğe aykırı olduğunu belirtti.

Hong Kong'da seçime katılım oranı yüzde 31,9 oldu

Bu gelişmelerin yanı sıra, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde yapılan Yasama Konseyi seçimine katılım oranı yüzde 31,9 oldu.

Bölgede 2021'de seçim yasasında yapılan değişikliklerin ardından gerçekleştirilen ikinci Yasama Konseyi seçime katılım oranı ilk seçimin üzerine çıksa da değişikliklerden önce yapılan seçimlere kıyasla düşük kaldı.

2021'deki değişikliklerin ardından yapılan ilk Yasama Konseyi seçimine katılım oranı yüzde 30,2 olmuştu. Değişiklikler öncesinde 2012'de yapılan seçime yüzde 53,05, 2016'dakine ise yüzde 58,28 katılım kaydedilmişti.

Bu gelişmelerle, kapanışa doğru Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 değer kaybederken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 yükseldi.

Hindistan'da Sensex endeksi ise bir önceki kapanışının yüzde 0,4 altında işlem görüyor.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
İstanbul'da uyuşturucu baskınında çatışma: Zanlı öldürüldü, bir polis şehit oldu

İstanbul'da uyuşturucu baskınında çatışma: Maalesef acı haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 gündür aranan 10 yaşındaki çocuk yaralı halde toprağa gömülü bulundu

2 gündür aranan 10 yaşındaki çocuk yaralı halde toprağa gömülü bulundu
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim

3 spikere gözaltının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim
Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet! Dünya devini gidip sahasında yendiler

Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet! Dünya devini sahasında yendiler
Trabzonspor'dan İrfan Can Kahveci bombası

Gözünü şampiyonluğa dikti! Ezeli rakibin yıldızını istiyor
2 gündür aranan 10 yaşındaki çocuk yaralı halde toprağa gömülü bulundu

2 gündür aranan 10 yaşındaki çocuk yaralı halde toprağa gömülü bulundu
Icardi'yi bile unutturacak! Galatasaray'a Meksikalı golcü

Icardi'yi bile unutturacak! Galatasaray'a Meksikalı golcü
Çin'deki safari parkında bakıcısına saldıran ayı dehşet saçtı

46 saniye sürdü, herkes dondu kaldı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Lincoln Henrique'nin üvey kızı, Türk futbolcuyla evlendi

Brezilya'dan geldi, 18 yaşına girer girmez Türk futbolcu ile evlendi
Yengesine mesaj atıp buluşmaya çağıran kişiyi önce dövdü, sonra silahla vurdu

Yengesine gelen mesajı görünce planı yaptı, buluşma yeri kana bulandı
ABD'de 7 pitbull cinsi köpek, dede ve 3 aylık torununu parçalayarak öldürdü

Pitbull vahşeti! Dede ve 3 aylık torunu evinde parçalanarak öldü
Neymar, çocukluk aşkını küme düşmekten kurtardı

Ne yaptın sen Neymar! Bütün ülke onu konuşuyor
Eski eşiyle evli olan polisi önce aracıyla ezdi, sonra fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı

Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi, fotoğrafını çekip paylaştı
Ünlü oyuncunun kiraza verdiği paraya bakın

Ünlü oyuncunun o meyveye verdiği paraya bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.