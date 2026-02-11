Haberler

Asya borsaları pozitif seyrediyor

Güncelleme:
Asya borsaları, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimine yönelik artan iyimserlik ile pozitif bir seyir izliyor. Yatırımcılar, ABD'deki tarım dışı istihdam verisini beklerken, Çin'de tüketici fiyatlarındaki durgunluk ve deflasyonist baskılar dikkat çekiyor.

Çin'de tüketici fiyatlarındaki durgunluk devam ediyor

Bölgede açıklanan makroekonomik veriler de yakından takip edilirken, Çin'de ocak ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 0,2 artarken Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 1,4 geriledi.

Ülkede tüketici fiyatlarındaki durgunluk ve üretici fiyatlarındaki süregelen düşüşle deflasyon eğilimi hissedilmeye devam edildi.

Analistler, söz konusu verilerin ülkede deflasyonist baskıların sürdüğünü gösterdiğini belirterek, arz-talep dengesizlikleri devam ettikçe bu baskıların ortadan kalkmasının zor olduğunu kaydetti.

Deflasyonist baskıların sürmesiyle Çin'de yeni teşvik paketi çıkarılması tartışmalarının yapılabileceğini söyleyen analistler, bu durumun piyasaları destekleyebileceğini ifade etti.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 yükselişle 5.354 puandan günü tamamladı. Japonya'da bugün Kurtuluş Günü vesilesiyle piyasalarda işlem yapılmıyor.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 4.130 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 0,3 primle 27.250 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,1 artışla 84.280 puan seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
