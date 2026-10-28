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Asya borsaları SK Hynix kârıyla Hindistan hariç pozitif seyrediyor

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SK Hynix'in 3. çeyrek operasyonel karı yüzde 632,1 artarak 83,3 trilyon wona ulaştı; gelirleri yüzde 327,9 yükseldi. Bu gelişmeyle Asya borsaları Hindistan hariç pozitif seyrederken gözler Fed'in faiz kararına çevrildi.

Asya borsaları, teknoloji şirketlerinin hisselerindeki yükselişlerin etkisiyle Hindistan hariç pozitif seyrediyor.

Küresel piyasalar, teknoloji hisselerindeki yükselişlerin etkisiyle pozitif seyir izlerken gözler bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararına çevrildi.

Güney Kore merkezli teknoloji şirketi SK Hynix'in 3. çeyreğe ilişkin operasyonel karı yüzde 632,1 artarak 83,3 trilyon wona, gelirleri de yüzde 327,9 yükselerek 104,6 trilyon wona ulaştı. Şirketin karında görülen yükselişin etkisiyle bölge endekslerinde Hindistan hariç pozitif bir seyir öne çıkıyor.

Söz konusu gelişmelerle, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 6,63 artışla 6.012 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,52 yükselişle 64.232 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,80 artışla 3.677 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,23 kazançla 23.095 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,77 kayıpla 73.027 puanda seyrediyor.

Analistler, söz konusu verinin şirketlerin yapay zeka ürünlerine yönelik talebin sürdüğüne işaret ettiğini belirtti. Samsung Electronics'in hisseleri de yüzde 8,3 arttı.

Çin, gerilimin tırmandığı Orta Doğu'ya özel temsilciler gönderecek

Jeopolitik tarafta ise Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, Orta Doğu'daki duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çin'in Orta Doğu, Körfez Bölgesi, Kızıldeniz ve Afrika Burnu'ndaki gelişmeleri yakından izlediğini, uzayan çatışmalardan ve bunun yayılma etkisinden derin endişe duyduğunu ifade eden Guo, Pekin'in barış görüşmelerini desteklediğini, bu amaçla özel temsilcilerini bölge ülkelerine göndererek ilgili taraflar arasında müzakereleri ve gerilimin düşürülmesini teşvik edeceğini belirtti.

Kaynak: AA
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