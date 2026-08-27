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Asya Borsaları Karışık: Nvidia ve Çin Etkisi

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Asya borsaları, ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın beklentileri aşan bilançosuna karşın çip maliyetlerindeki yükselişlerin devam edeceğine yönelik öngörüler ve Çin ekonomisine dair endişelerle karışık seyrediyor.

Asya borsaları, ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın beklentileri aşan bilançosuna karşın çip maliyetlerindeki yükselişlerin devam edeceğine yönelik öngörüler ve Çin ekonomisine dair endişelerle karışık seyrediyor.

Küresel piyasalar, ABD'de artan enflasyon endişeleri ile ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın beklentileri aşan bilançosunun desteklediği teknoloji iyimserliği arasında yön arayışına girdi.

ABD'de dün açıklanan makroekonomik verilerin enflasyonist baskıların sürdüğüne işaret etmesi küresel piyasalarda risk algısının artmasına neden oldu.

Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabileceğine yönelik beklentilerin petrol fiyatları üzerindeki satış baskısını artırması da enflasyon görünümü ve risk iştahı açısından olumlu bir faktör olarak öne çıkıyor.

Asya borsalarında teknoloji şirketlerine ilişkin artan iyimserliğe karşın çip maliyetlerindeki yükselişlerin devam edeceğine yönelik öngörüler ve Çin ekonomisine yönelik endişelerle karışık bir seyir izleniyor.

Güney Kore Merkez Bankası politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak yüzde 3'e çıkardı. Banka böylece üst üste 2 toplantıda faiz artırmış oldu. Banka faiz artırımına giderek Orta Doğu kaynaklı enflasyonist baskıları önlemeye çalışıyor.

Analistler, Orta Doğu'daki risklerin yanı sıra Güney Kore'de faiz oranlarının seyrinin konut fiyatlarındaki artışı frenlemeye yönelik olası hükümet önlemlerine de bağlı olduğunu belirterek, bu önlemlerin finansal istikrar endişelerini azaltmayı amaçlayabileceğini ifade etti.

Makroekonomik veriler tarafında Çin'de sanayi karları temmuz ayında yüzde 11,2 artarak Aralık 2025'ten bu yana en yavaş artışını kaydetti.

Analistler, Çinli yetkililerin şirketlerin karlılıklarını istikrara kavuşturmak için destekleri artırabileceğini belirtti.

Bu arada uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Çin ekonomisinde deflasyon baskıları hafiflese de zayıf iç talebin fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam edebileceğini bildirdi.

Diğer taraftan Güney Kore borsasında teknoloji şirketlerindeki iyimserlik öne çıkarken, SK Hynix'in hisseleri yüzde 1,8, Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 1,2 arttı.

Söz konusu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,53 artışla 6.912 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,14 değer kaybıyla 66.168 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 artışla 3.945 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 kayıpla 25.550 puan, Hindistan'da Sensex endeksi ise önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 77.242 puan seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA
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