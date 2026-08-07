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Asya Borsalarında Karışık Seyir

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Orta Doğu barış görüşmelerinin sonuçsuz kalması ve petrol fiyatlarındaki artış risk oluştururken, Çin'de güçlü ihracat verileri Asya borsalarında karışık bir tablo çizdi. Japonya'da hanehalkı harcamaları düştü, Güney Kore endeksi düşüşünü sürdürdü.

Asya borsaları, Orta Doğu'daki barış görüşmelerinin henüz sonuç vermemesi ve petrol fiyatlarındaki yükselişin bölge ekonomileri açısından risk unsuru olmasıyla karışık seyrediyor.

Orta Doğu'da ABD ile İran arasındaki görüşmeler sürerken ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden müzakerelerin iyi gittiğini ve yakında bir anlaşmanın sağlanabileceğini belirtti.

Trump, müzakerelerin, Hürmüz Boğazı ile ilgili kısmında, İran'la anlaşmanın tamamlanmaya yakın olduğu yönündeki haberleri de değerlendirerek, bu konuda Tahran'la tam olarak anlaştıklarını henüz söyleyemeyeceğini ancak sürecin devam ettiğini dile getirdi. Bu açıklamaların ardından petrol fiyatlarının yükselmesi bölgedeki gerilimlerin çözülmekten uzak olduğuna işaret etti.

Buna ek olarak İran parlamentosundaki bir komitenin ABD, İsrail ve diğer "düşman" olarak nitelendirilen ülkelere ait gemilerin, Hürmüz Boğazı'ndan geçişini engelleyecek bir tasarıyı incelediğine ilişkin haber akışı da petrol fiyatlarının yukarı hareketlenmesinde etkili oldu.

Bölgede bugün açıklanan veriler, Çin'deki ekonomik aktivitenin güçlü seyrettiği bilgisini verdi. Ülkede dış ticaret dengesi temmuzda 112,5 milyar dolar fazla verirken, ihracat yüzde 23,9 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Geçen ay ithalat ise yüzde 27,5 ile beklentilerin altında artış gösterdi.

Ayrıca Japonya'da da enflasyonun seyrine ilişkin mesaj verebilecek kritik veriler takip edildi. Japonya'da hanehalkı harcamaları haziranda yüzde 3,3 ile tahminlerin aksine azalış kaydetti. Ülkede hanehalkı harcamalarındaki azalışın mayıs ayına göre hız kazandığı gözlendi.

Japonya'da Güney Kore'ye askeri tatbikat tepkisi

Japonya, Güney Kore donanmasının Japon Denizi'ndeki (Doğu Denizi) tartışmalı "Dokdo/Takeşima Adacıkları" yakınında düzenlediği askeri tatbikata diplomatik kanallardan karşılık verdi.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlığın Asya ve Okyanusya İşleri Başkanı Kanai Masaaki'nin, Güney Kore'nin Tokyo Büyükelçiliğine protestosunu ilettiği bildirildi.

Açıklamada, Kanai'nin, Japonya'nın Güney Kore'nin kontrolündeki takımadalar üzerindeki egemenlik iddiasını yinelediği aktarıldı.

Söz konusu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 azalışla 6.258 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 65.634 puandan kapandı.

Güney Kore'de Kospi endeksi haftalık bazda düşüşünü yedinci haftaya taşıdı. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 artışla 3.927 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 kazançla 25.606 puan, Hindistan'da Sensex endeksi önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 78.560 puan seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA
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