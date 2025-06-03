Asya Borsaları Karışık Seyir İzliyor

Asya Borsaları Karışık Seyir İzliyor
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Asya borsalarında ABD ile Çin arasındaki tarife belirsizlikleri ve makroekonomik verilerin etkisiyle dalgalı bir seyir gözlemleniyor. Japonya Merkez Bankası Başkanı, güven sağlandığında faiz artırabileceklerini belirtti. Çin'de imalat sanayi PMI düşüş gösterdi.

Asya borsalarında, ABD ile Çin arasındaki tarife gündeminin yanı sıra bölgedeki makroekonomik veriler ve siyasi gelişmelerin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalarda, tarifelere yönelik söylem ve belirsizlikler piyasaların yönü üzerinde etkili olurken, ABD yönetiminin izlediği korumacı tutumun yarattığı belirsizlikler şirket ve ekonomi otoritelerinin gelecek projeksiyonlarını oluşturmasını zorlaştırıyor.

Asya tarafında küresel gelişmeleri takiben karışık bir seyir öne çıkarken, bölge ekonomilerinin gidişatı ile ABD ile Çin arasındaki tarife gelişmeleri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Öte yandan, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, ekonomiye yeterli güven oluştuğunda merkez bankasının faiz artıracağını söyledi.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Çin'de mayıs ayına ilişkin Caixin imalat sanayi PMI nisandaki 50,4 seviyesinden 48,3'e geriledi.

Analistler, tarifelerin ülkedeki imalat aktivitesini olumsuz etkilediğini belirterek, gelecek dönemde ticaret uzlaşısının sürmesi ve ticari ilişkilerin normalleşmesi durumunda toparlanmaların izlenebileceğini söyledi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 37.453 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,4 artışla 3.362 puandan kapandı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 yükselişle 23.694 puandan işlem görürken, Hindistan'da Sensex endeksi önceki kapanışına göre yüzde 0,6 kayıpla 80.892 puanda seyrediyor.

Güney Kore'de ise piyasalarda işlem yapılmıyor.

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
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