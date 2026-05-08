Haberler

Asya borsaları Güney Kore hariç negatif seyrediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Orta Doğu'daki gerilimlerin yeniden artabileceği endişeleri Asya bölgesinde risk iştahını törpülüyor.

Orta Doğu'daki gerilimlerin yeniden artabileceği endişeleri Asya bölgesinde risk iştahını törpülüyor.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da tırmanan gerilimin enerji arzına yönelik endişeleri canlandırmasıyla oluşan satış baskısının gölgesinde ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verilerine odaklandı.

Asya tarafında ise ABD-İran gerilimiyle Güney Kore hariç negatif bir seyir hakimken, petrol fiyatlarının yüksek kalması bölgede enflasyon risklerinin sürmesine neden oluyor. Yapay zeka ve teknoloji temasının devam etmesi Güney Kore piyasalarında risk iştahını destekledi.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre Japonya'da nisan ayında hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 51, bileşik PMI 52,2 oldu. Söz konusu göstergeler önceki aya göre sınırlı şekilde azaldı.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,16 değer kaybıyla 62.734,5 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,1 artışla 7.498 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 düşüşle değer kazancıyla 4.178 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 azalışla 26.329,5 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,6 kayıpla 77.404 puan seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu
Hürmüz'de kritik saatler! İran savaş gemilerini vurdu, ABD'den sert misilleme geldi

İran savaş gemilerini vurdu, ABD'den sert misilleme geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Damadını öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı! Bakın ne yaşanmış

İşte damadını öldüren kayınvalidenin ifadesi! Bakın ne yaşanmış
Kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın, eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı

Kayınvalidesi tarafından öldürülen damat böyle tehditler savurmuş
Alex de Souza'dan Fenerbahçe'deki seçim için gece yarısı açıklama

Fenerbahçe'deki seçim için gece yarısı bir paylaşım daha yaptı

Galatasaray'dan çok konuşulacak Osimhen kararı

Galatasaray'dan çok konuşulacak Osimhen kararı
Damadını öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı! Bakın ne yaşanmış

İşte damadını öldüren kayınvalidenin ifadesi! Bakın ne yaşanmış
Fenerbahçe'de deprem! Seçim sonrası ortalık yanacak

Fenerbahçe'de deprem! Seçim sonrası ortalık yanacak
İBB'ye yeni operasyon! Üst düzey isimler dahil 29 kişi gözaltına alındı

İBB'ye yeni operasyon! Üst düzey isimler gözaltına alındı