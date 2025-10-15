Asya Borsaları Fed Açıklamalarıyla Yükselişte

Asya borsaları, ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası artan faiz indirimi beklentileriyle pozitif seyrediyor.

Ulusal İşletme Ekonomisi Derneğinin (NABE) dün düzenlediği toplantıda konuşan Powell, bankanın bilanço küçültme sürecinin gelecek aylarda sona erebileceğini belirterek, ülkedeki ekonomik gidişata ilişkin, "Enflasyon hala yükseliyor, dolayısıyla bu durumun daha uzun süre devam etme riski var. Ancak şu anda iş gücü piyasası oldukça önemli aşağı yönlü riskler sergiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Analistler, Fed Başkanı Powell'ın sözle yönlendirmelerinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda faiz indirimine yönelik beklentilerin güçlendiğini belirtti. Bu beklentilerin pozitif etkisi Asya piyasalarında da görüldü.

Dün Beyaz Saray'da açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile harika ilişkileri olduğunu belirterek, bunun bazen gerginleşebildiğini söyledi.

Trump, Çin ile ilişkilerin iyi olacağını düşündüğünü kaydederken, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise Çin'in kasıtlı olarak ABD'den soya fasulyesi almamasının "ekonomik açıdan düşmanca" olduğunu ifade etti.

Öte yandan Japonya'daki siyasi gelişmeler de yakından izleniyor. Japonya'da Başbakan İşiba Şigeru'nun halefinin 21 Ekim'de düzenlenecek meclis oturumunda belirleneceği bildirildi.

Çin'de deflasyon eğilimi sürüyor

Çin'de, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise yüzde 2,3 geriledi. Eylül ayında Çin'de TÜFE'deki gerilemenin önceki aya göre hız kestiği gözlendi.

Bu veriler Çin'de tüketici ve üretici fiyatlarındaki düşüşün yavaşladığına işaret etti. Ancak ülkede deflasyonist baskılar varlığını sürdürüyor.

Analistler, ülkede deflasyonist baskıların devam etmesiyle Çin yönetiminin ekonomiyi destekleyici adımlar atabileceğine dair beklentilerin güçlendiğini belirterek, bu durumun da Çin borsasını desteklediğini vurguladı.

Japonya'da ise ağustos ayında sanayi üretimi aylık bazda yüzde 1,5, yıllık bazda da yüzde 1,6 azaldı. Ülkede, kapasite kullanım oranı da aynı dönemde aylık bazda yüzde 2,3 geriledi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,8 artışla 47.682 puandan kapanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,7 yükselişle 3.657 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 primle 3.909 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,9 kazançla 25.945 puandan işlem görüyor. Hindistan'da da Sensex endeksi önceki kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 82.519 puanda seyrediyor.