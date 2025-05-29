AstraZeneca ve Başkent Üniversitesi’nden Klinik Araştırmalarda Stratejik İşbirliği

Astrazeneca Türkiye ile Başkent Üniversitesi Sağlık Kuruluşları, klinik araştırmalar alanında stratejik işbirliğine imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, işbirliğiyle hastaların umut verici yeni tedavilere erişimlerinin yeni yollarını keşfetmek ve klinik araştırmalarda ülkenin bölgede lider konuma gelmesini desteklemek amaçlanıyor.

Biyofarma ve onkoloji alanlarında fizibilite sürecinden başlayacak ortaklık kapsamında, daha fazla hastanın klinik çalışmalara dahil edilerek yenilikçi tedavilere erişiminin hızlandırılması hedefleniyor.

İşbirliği kapsamında ayrıca hastane çalışma ekibi ve saha koordinatörlerinin eğitimi ile kaliteli veri oluşturulması planlanıyor.

Bunların yanı sıra hastanedeki klinik çalışmaların başlama süreçlerinin hızlanması ve klinik araştırmalara dair iş süreçlerinde iyileşme ve kolaylık sağlanması amaçlanıyor. Bu kapsamda, AstraZeneca Türkiye'nin, Başkent Üniversitesi Sağlık Kuruluşları'nda yürüteceği klinik araştırma sayısının yıl sonuna kadar 20'ye ulaşması bekleniyor.

AstraZeneca Türkiye tarafından, Başkent Üniversitesi Sağlık Kuruluşları'nda (Adana ve Ankara) bugüne kadar 3'ü biyofarma, 15'i onkoloji olmak üzere 18 klinik çalışma gerçekleştirildi.

2013'ten bu yana gerçekleştirilen 18 klinik çalışmada altı farklı sorumlu araştırmacı görev yaptı. Bu süre zarfında araştırmacılar tarafından 284 hasta taraması yapıldı ve 109 hasta klinik araştırma tedavilerine dahil edildi. Yıl sonuna kadar onkoloji alanında 2 yeni çalışmanın daha başlatılması planlanıyor.

"2020'den bu yana 2 milyar liranın üzerinde klinik araştırma yatırımı gerçekleştirdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen AstraZeneca Türkiye Medikal Direktörü Dr. Deniz Ertürk Erem, 2020'de yaklaşık 10 milyon kişinin ölümüne ve neredeyse her altı ölümden birine neden olan kanserin, küresel çapta başlıca ölüm nedenlerinden olduğunu belirtti.

Erem, ayrıca 2019'da yaklaşık 18 milyon kişinin kardiyovasküler hastalıklardan yaşamını yitirdiğinin tahmin edildiğine işaret ederek, şu bilgileri paylaştı:

"Bu, tüm dünyada ölümlerin yüzde 32'sini oluşturuyor. Diğer yandan ülkemizde 2019'da gerçekleşen ölümlerin yüzde 12,9'u solunum yolu hastalıklarından kaynaklandı. Dolayısıyla dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen bu hastalıklarla mücadelede başarıya ulaşmak için klinik araştırmalarda işbirliği yapmak büyük önem taşıyor. Biz de bu yaklaşımla çalışmalarımıza hız veriyoruz."

Klinik çalışmaları hakkında da bilgi veren Erem, Türkiye'de en çok klinik araştırma yürüten firmalardan olduklarını aktardı.

Erem, Mayıs 2024 itibarıyla Türkiye'de 90 aktif klinik araştırma yürüttüklerini ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2020'den bu yana 2 milyar liranın üzerinde klinik araştırma yatırımı gerçekleştirdik. 100 kişilik klinik araştırma kadromuz ve 50 kişilik medikal ekibimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız, bu alanda lider konumumuzu sürdürmek ve ülkemizi klinik araştırmalar konusunda bölgenin öncüsü haline getirmek. Başkent Üniversitesi Sağlık Kuruluşları ile yaptığımız bu işbirliği sayesinde klinik çalışmalarımızı daha da artırma imkanı bulacağız ve tüm tedavi alanlarında hastaların umut vadeden yeni tedavilere erişimini sağlamak için yeni yollar keşfetmeye devam edeceğiz. Hastaların yaşamlarında anlamlı değişiklikler yaratacak çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."