AstraZeneca Türkiye'ye Özlem Horasanlı atandı

AstraZeneca Türkiye'ye Özlem Horasanlı atandı
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AstraZeneca Türkiye, İletişim Müdürlüğü görevine Özlem Horasanlı'nın atandığını duyurdu. Horasanlı, 25 yıllık deneyimiyle önemli ilaç şirketlerinde yöneticilik yapmış bir profesyonel.

Astrazeneca Türkiye'nin Kurumsal İlişkiler Departmanı'nda İletişim Müdürlüğü görevine Özlem Horasanlı atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Horasanlı, önemli ilaç şirketlerinin kurumsal departmanlarında yaklaşık 25 yıldır yöneticilik de dahil birçok görevi üstlendi.

Boğaziçi Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü'nden 2001'de mezun olan Horasanlı, 2005'te Yeditepe Üniversitesi'nde MBA programını tamamladı.

Kariyer hayatına 2001'de Roche'ta başlayan Horasanlı, 2005-2014 döneminde Novartis'te kurumsal iletişim yöneticisi, 2014-2022 döneminde de DEVA'da iletişim müdürü olarak görev aldı.

Horasanlı, AstraZeneca Türkiye'ye katılmadan önce, 2022'den bu yana Gilead'da Kurumsal İlişkiler Direktör Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
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