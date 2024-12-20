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AstraZeneca Türkiye, İstanbul Marketing Awards 2024'te 4 Ödül Aldı

AstraZeneca Türkiye, İstanbul Marketing Awards 2024'te 4 Ödül Aldı
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AstraZeneca Türkiye, sağlıkta eşitlik ve toplumsal fayda sağlama amacıyla hayata geçirdiği projelerle İstanbul Marketing Awards 2024'te dört ödül kazandı. Ödüller 'Heart Campus Metaverse Buluşmaları', 'Diyabete Karşı Sağlıkta İnecek Var' ve 'O Fil Eozinofil Olabilir' projeleri için verildi.

Astrazeneca Türkiye, sağlıkta eşitlik ve toplumsal fayda sağlama vizyonuyla hayata geçirdiği 3 farklı projeyle İstanbul Marketing Awards 2024'te 4 ödüle birden layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AstraZeneca Türkiye tarafından hayata geçirilen "Heart Campus Metaverse Buluşmaları", "Profesyonellere Yönelik Sağlık İletişimi Çalışmaları" kategorisinde ödül aldı. "Diyabete Karşı Sağlıkta İnecek Var" projesi ise "Indoor & Outdoor" kategorisinde ödülün sahibi oldu. AstraZeneca Türkiye'nin desteğiyle, Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği ve Alerji ile Yaşam Derneği liderliğinde gerçekleştirilen "O Fil Eozinofil Olabilir" projesi ise sağlık sektöründe "Dijital Kampanya" ve "Tüketicilere Yönelik Sağlık İletişimi Çalışmaları - Dijital" kategorilerinde ödül aldı.

Heart Campus Metaverse buluşmaları

AstraZeneca Türkiye'nin ülkemizde hekimlere yönelik ilk kez hayata geçirdiği dijital platformu Heart Campus Metaverse, dijital kanallar üzerinden daha fazla hekime ulaşmayı amaçlıyor. Çoklu kanal ve metaverse araçlarını bir araya getiren bu dijital platform sayesinde hekimler metaverse ortamının avatarlarıyla bir araya gelebiliyor ve toplantılara katılabiliyor.

Diyabete Karşı Sağlıkta İnecek Var

Toplumun diyabet hastalığına dikkatini çekmek ve hastalık risklerine yönelik farkındalığını artırmak amacıyla 2023'te başlatılan Diyabete Karşı Sağlıkta İnecek Var kampanyası 2024'te İstanbul ile birlikte Ankara, İzmir ve Bursa'yı da kapsayacak şekilde genişletildi.

Dört ildeki farklı toplu taşıma alanlarında yayımlanan kampanya filminde "14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nü bir başlangıç olarak kabul et, bundan sonra toplu ulaşımda gideceğin noktadan bir durak önce in, yürüyerek diyabete karşı harekete geç" mesajı verildi.

O fil Eozinofil olabilir

AstraZeneca Türkiye'nin desteğiyle Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği ve Alerji ile Yaşam Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen proje, toplumda eozinofilik astım hakkında farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Bu filmlerde ağır eozinofilik astım hastalarının yaşadığı şikayetleri de yansıtması sebebiyle eozinofil kelimesinin son hecesi olan fil kelimesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
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