AstraZeneca Türkiye'den Sıfır Karbon Tanıtım Etkinliği

Astrazeneca Türkiye, "Sıfır Karbon Taahhüdü" stratejisi çerçevesinde geliştirdiği sürdürülebilirlik uygulamalarının sonuçlarını "Sıfır Karbon, Maksimum Etki: Sürdürülebilir Lansman Etkinliklerinde Bir İlk" başlıklı raporunda yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AstraZeneca Türkiye, ilk kez bir ürün tanıtımını sıfır karbon yaklaşımıyla gerçekleştirdi. 100 günlük süreçte seyahat, konaklama, yiyecek-içecek ve dekorasyon gibi tüm bileşenlerde karbon ayak izini azaltmayı hedefleyen önlemler uygulandı. Ayrıca etkinliklerin karbon ayak izi hesaplandı ve dengeleme çalışmaları Decarbonia firması danışmanlığında yürütüldü.

Raporda, alınan önlemler sonucunda, geleneksel tanıtım süreçlerine kıyasla karbon emisyonlarının yüzde 40,3, kişi başına düşen karbon ayak izinin ise yüzde 42 oranında azaltıldığı kaydedildi. Kaçınılamayan emisyonlar ise Birleşmiş Milletler projeleri kapsamında 76 ton karbondioksite eşdeğer Sertifikalı Emisyon Azaltma (CER) kredisi satın alınarak dengelendi.

AstraZeneca Türkiye, sıfır karbon tanıtım etkinliği yaklaşımı ile ilaç sektöründe bir ilke imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AstraZeneca Türkiye Kurumsal İlişkiler Direktörü Erdal Kiraz, yenilikçi yaklaşımlarla çevresel etkiyi azaltmanın mümkün olduğunu vurguladı.

Şirketin operasyonlarının çevresel etkilerini ve emisyonlarını etkin bir şekilde yönetmenin yanı sıra, tedarikçilerle iş birliği yaparak ve değer zincirindeki çevresel etkileri azaltmaya yönelik adımlar atarak iklim kriziyle mücadeleye katkı sunduklarını belirten Kiraz, şunları kaydetti:

"Tanıtım faaliyetlerimizde sıfır karbon yaklaşımını izleyerek sürdürülebilirlik yaklaşımını içselleştiren örnek bir çalışmaya imza attık. Aldığımız önlemler sonucu geleneksel faaliyetlere kıyasla karbon ayak izimizi yüzde 40'ın üzerinde azaltmayı başardığımız, ayrıca çevresel etkilerin azaltılmasına katkı sağlayan projelere destek verdiğimiz için gururluyuz. Sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığımızı somut bilimsel veriler ışığında ortaya koymaktan mutluluk duyuyoruz. İlk kez uyguladığımız sıfır karbon tanıtım sürecimiz önümüzdeki dönemdeki çalışmalarımız için de yol gösterici sonuçlara ulaştı."