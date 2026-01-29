Haberler

AstraZeneca, gelecek 5 yılda Çin'e 15 milyar dolar yatırım yapacak

Güncelleme:
AstraZeneca, 2030 yılına kadar Çin'deki üretim ve AR-GE faaliyetlerini genişletmek için 15 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı. Bu yatırım, ileri tedavi geliştirme amacıyla gerçekleştirilecektir.

İngiliz ilaç şirketi AstraZeneca, Çin'deki üretim ve araştırma-geliştirme çalışmalarını genişletmek üzere bu ülkeye 2030'a yılına kadar 15 milyar dolar yatırım yapacağını bildirdi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, yatırımın Çin'in bilimsel birikimi, gelişmiş imalat altyapısı ve İngiltere ile sağlık eko-sistemleri arasındaki işbirliğine dayanarak hastalar için ileri tedaviler geliştirmeyi amaçladığı belirtildi.

AstraZeneca Üst Yöneticisi (CEO) Pascal Soriot, ülkedeki kabiliyetlerini hücre terapisi ve radyo terapisi gibi çığır açıcı tedavilerle genişleterek hem Çin'in yüksek kaliteli kalkınmasına katkı sağlamayı hem de yeni nesil tedavi modellerini hastalara sunmayı amaçladıklarını ifade etti.

AstraZeneca'nın yatırım açıklaması, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın Çin ziyareti sırasında duyurulan ilk ekonomik anlaşma oldu.

Başbakan Starmer, anlaşmaya ilişkin, "AstraZeneca'nın Çin'deki liderliği ve genişlemesi, İngiltere'deki büyümesini ve binlerce kişinin istihdamını da destekleyecek." ifadesini kullandı.

İngiltere Başbakanı, 8 yıl aradan sonra Çin'i ziyaret ediyor

İngiltere Başbakanı Starmer, büyük bir iş heyetiyle Çin'i ziyaret ediyor.

Üç günlük ziyaret için dün başkent Pekin'e gelen Starmer, 8 yıl aradan sonra Çin'i ziyaret eden ilk İngiltere Başbakanı oldu. En son eski Başbakan Theresa May, 2018'de ülkeyi ziyaret etmişti.

Bugün Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşen Starmer, Pekin'in ardından Şanghay şehrinde temaslarda bulunacak.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Ekonomi
