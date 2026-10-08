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Astoria Grande kruvaziyeri Bodrum'a 447 turist getirdi, Marmaris'e gidecek

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Astoria Grande kruvaziyeri, Muğla'nın Bodrum ilçesine 447 turist getirdi. Gemide çoğu Rus 447 yolcu ve 359 personel bulunduğu belirtildi; turistler gümrük sonrası ilçeyi gezdi ve alışveriş yaptı, geminin sonraki durağı Marmaris olacak.

"Astoria Grande" isimli kruvaziyer Muğla'nın Bodrum ilçesine 447 turist getirdi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinin ardından rotasını Muğla'ya çeviren Palau bayraklı 193 metre uzunluğundaki gemi, Bodrum Limanı'na yanaştırıldı.

Gemide, çoğu Rus 447 yolcu ve 359 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret edip alışveriş yaptı. ?

"Astoria Grande"nin sonraki durağının Muğla'nın bir diğer turistik ilçesi Marmaris olacağı öğrenildi.

Kaynak: AA
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