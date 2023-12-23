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Astoria Grande İsimli Kruvaziyer Gemi Rusya'dan Direkt Olarak Samsun'a Geldi

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Astoria Grande isimli kruvaziyer gemisi, 420 mürettebat ve 790 yolcusuyla ilk kez Rusya'dan direkt olarak Samsun'a geldi. Samsun Limanı'nda karşılanan gemi, turistlere şehri gezip alışveriş yapma imkanı sundu.

SAMSUN (İHA) – Astoria Grande isimli kruvaziyer gemi, 420 mürettebat ve 790 yolcusuyla ilk kez Rusya'dan direkt olarak Samsun'a geldi.

Karadeniz'de birçok ile uğrayan fakat Samsun'da demirlemeyen kruvaziyer gemisinin durak adresi artık Samsun oldu. Bu dönemde 43 kez daha gelmesi planlanan kruvaziyer gemi, ilk kez Rusya'nın Sochi Limanı'ndan direkt Samsun'a giriş yaptı.

Kruvaziyer turizminin hızlandığı Samsun'da 790 turist ve 420 personeli taşıyan Astoria Grande isimli kruvaziyer gemisi, 37 gün sonra yeniden geldiği Samsun Limanı'nda görevliler tarafından karşılandı.

Turistler, uzun bir yolculuğun ardından ayak bastığı Samsun'da hem gemi hem de Samsun manzarası ile fotoğraf çektirdiler. Gemiden ayrılan turistler bireysel ve gruplar halinde şehri gezip, alışveriş yaptılar.

Saat 20.00'de Samsun Limanı'ndan demir alacak geminin Trabzon'a gideceği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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