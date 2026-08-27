Astor Enerji: 1,93 Milyar Dolar Sipariş, 1,1 Milyar Dolar Ciro Hedefi

Astor Enerji'nin bekleyen siparişlerinin tutarı 1,93 milyar dolara ulaşırken, şirket yıl sonu için belirlediği 1,1 milyar dolarlık ciro hedefini koruduğunu duyurdu.

Transformatör ve anahtarlama ürünleri üreten şirket, bu yılın ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını ve yılın geri kalanına yönelik beklentilerini İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

Buna göre, şirketin net dönem karı, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 88 artarak 4 milyar 646 milyon liraya çıktı. Astor Enerji, geçen yılın ilk 6 ayında 2 milyar 476 milyon lira net kar açıklamıştı.

Astor Enerji'nin aynı dönemde yurt dışı satışları 8,65 milyar lira olarak gerçekleşti. Böylece 19,2 milyar liralık toplam satışların yaklaşık yüzde 45'i yurt dışı satışlardan oluştu.

Şirketin bekleyen siparişlerinin tutarı yaklaşık 1,93 milyar dolar seviyesine ulaşırken, yılın ikinci yarısında özellikle ABD'den alınan siparişlerin üretim ve teslimatlarının ciroya yansımasıyla büyümenin hız kazanması bekleniyor. Şirket, bu görünüm doğrultusunda yıl sonu için belirlediği 1,1 milyar dolarlık ciro hedefini koruyor.

Üretim kapasitesini artırmaya yönelik yatırımlarını da sürdüren şirketin, Ankara'daki üretim kampüsünde birinci ve ikinci fazlar tamamlanırken, üçüncü ve dördüncü fazlarda çalışmalara başlandı. Söz konusu yatırımların yıl sonuna kadar tamamlanması ve 2027'nin başında üretime geçmesi planlanıyor.

Şirket, yeni fabrika yatırımlarının tamamlanmasıyla gelecek üç yıllık dönemde yaklaşık 3 milyar dolarlık ciro potansiyeli öngörüyor.

İhracatın satışlardaki payı yüzde 52'ye çıkacak

Astor Enerji Genel Müdürü Hakan Ünsal, basın toplantısındaki konuşmasında, ihracat ağırlıklı büyümeye devam edeceklerini belirterek, "Yıl sonu hedefimiz 1,1 milyar dolar ciroya ulaşmak. İhracatın toplam satışlarımız içindeki payını da yıl sonunda yüzde 52 seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Güç ve dağıtım trafoları ile anahtarlama ürünlerindeki büyümemizi sürdürürken, uluslararası pazarlardaki konumumuzu da güçlendirmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Astor Enerji Finans Direktörü (CFO) Olcay Doğan da yılın ilk yarısında dolar bazında yaklaşık yüzde 7 büyüdüklerini söyledi.

Geçen yılın ilk 6 ayında 384 milyon dolar olan cironun bu yıl yaklaşık 413 milyon dolara ulaştığını aktaran Doğan, "Özellikle üçüncü ve dördüncü çeyrekte daha güçlü büyüme rakamları göreceğiz. Yıl sonu itibarıyla 1,1 milyar dolarlık hedefimizi koruyoruz." dedi.

Kaynak: AA