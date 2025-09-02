Astıyla yaşadığı gönül ilişkisi Nestle'nin CEO'sunun başını yaktı

Nestle, şirket politikalarını ihlal ederek bir astıyla "bildirilmemiş romantik ilişki" yaşadığı gerekçesiyle CEO Laurent Freixe'yi görevden aldığını duyurdu. Şirket, yerine Nespresso CEO'su Philipp Navratil'in atandığını açıkladı.

İLİŞKİSİ ORTAYA ÇIKTI, GÖREVDEN ALINDI

Forbes'un haberine göre; Yönetim Kurulu Başkanı Paul Bulcke ve Bağımsız Yönetim Kurulu Başkanı Pablo Isla'nın dış danışmanlarla yürüttüğü soruşturma sonucunda, Freixe'nin Nestle İş Davranış Kuralları'nı ihlal ettiği belirlendi. Nestle, Freixe'nin ayrılışının şirketin ahlak kurallarını ihlal eden, doğrudan astıyla yaşadığı gizli romantik ilişkiyle ilgili soruşturmanın ardından gerçekleştiğini söyledi.

YÖNETİMDEN AÇIKLAMA

Bulcke, yaptığı açıklamada "Bu zorunlu bir karardı. Nestle'nin değerleri ve kurumsal yönetişimi, şirketimizin sağlam temellerini oluşturuyor. Laurent'e uzun yıllar boyunca verdiği hizmetler için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

GÖREV SÜRESİ KISA SÜRDÜ

Freixe, yaklaşık kırk yıldır görev yaptığı Nestle'de, Ağustos 2024'ün sonunda selefi Mark Schneider'in istifasının ardından CEO'luk koltuğuna oturmuştu. Ancak yalnızca bir yıl şirketin başında kalabildi.

PHILIPP NAVRATIL KİMDİR?

Yeni CEO Navratil ise Nestle'de yaklaşık 25 yıldır görev yapıyor. Honduras ve Meksika'da kahve operasyonlarını yönettikten sonra, Temmuz 2024'te Nestle'nin ev tipi kahve markası Nespresso'nun CEO'su olmuştu. Navratil, atamanın ardından yaptığı açıklamada "Yönetim Kurulu'nun bana duyduğu güven için onur duyuyorum. Nestle'yi geleceğe taşımak benim için bir ayrıcalık" dedi.